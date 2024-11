ジューシーなサーロインを厚切りで！炭焼ステーキ BEEF IMPACT「厚切りサーロインステーキフェア」

『炭焼ステーキ BEEF IMPACT』では、2024年12月1日より、炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店舗フェアメニューとして「厚切りサーロインステーキフェア」を開始します。

炭焼ステーキ BEEF IMPACT「厚切りサーロインステーキフェア」

開催店舗: 炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店

店舗情報: https://beef-impact.com/shop.php

※営業時間は各地域の状況により異なります。

ステーキの王様と称されるサーロインは牛の背中の中央部にある部位です。

赤身の旨味が強く、ジューシーなサーロインを厚切りでカットします。

300g以上がオススメの厚み。

◆フェアメニュー概要

販売価格: 【200g】1,940円 (税込2,134円)

【300g】2,910円 (税込3,201円)

【400g】3,880円 (税込4,268円)

※ランチタイムはライス(おかわり無料)、ランチサラダ、スープ付き

開催期間: 2024年12月1日(日)〜1月末予定

※なくなり次第終了とさせていただきます。

