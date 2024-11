スプーンで食べる！THE CHIFFON「京都産甘いいちごのシフォンケーキ」

「THE CHIFFON(ザ・シフォン)」から、12月限定シフォン「京都産甘いいちごのシフォンケーキ」を発売します。

THE CHIFFON「京都産甘いいちごのシフォンケーキ」

シフォンケーキは、無添加、無着色、保存料・着色料・ベーキングパウダー不使用でいちごシフォンはプレーンシフォンとチョコシフォンから選べます。

【特徴】

- スプーンで食べる新食感

朝にたてた手作り生クリームを使用していることで、従来のイメージにない、スプーンで楽しむ柔らかさとしっとり感が特徴です。

ナイフやお皿を使わずすぐに食べることができるため、手土産にもおすすめです。

- 無添加・保存料不使用の安心素材

レストランのケーキに寄せられた多くの声に応え、無添加・保存料・着色料・ベーキングパウダー不使用で安心して食べられるシフォンを開発しました。

- バラエティ豊かなフレーバー

全7種類の個性豊かなフレーバーを用意。

その場で選ぶ楽しさも魅力の一つです。

(宇治抹茶、カカオチョコ、黒蜜きなこ、珈琲、クッキークリーム、キャラメルナッツ、季節限定シフォン)

【店舗概要】

THE CHIFFON(ザ・シフォン)

オープン日:2024年8月26日(月)

場所 :京都府宇治市槇島町目川232-1 SOINビル3階

(京滋バイパス宇治西インターすぐ)

料金 :421円〜530円(税込価格)

営業時間 :11時〜18時 なくなり次第終了

定休日 :月曜日(月曜日が祝日の時は翌火曜日)

Instagram :@the_chiffon.kyoto

