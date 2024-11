「美しい日本語×歌」シリーズを配信！宮竹ようこ「揺蕩うように」

ボイス/Voice Music Entertainmentの所属アーティスト、宮竹ようこが2024年11月30日にニューシングル「揺蕩うように」を配信リリースします。

宮竹ようこ「揺蕩うように」

2ndアルバム「Keep Time」を2022年に発表後から、言葉の持つ力を歌にした「美しい日本語×歌」シリーズをYouTubeにて配信。

その中で発表している曲「揺蕩う」(たゆたう)を改めて深く掘り下げた作品が今回リリースする「揺蕩うように」です。

<宮竹ようこコメント>

「揺蕩う」この言葉の響きが好きで、ずっと前からこの言葉で曲を作りたいと思っていました。

でも好きな言葉だから故になかなかうまく形にできず、幾度となく作詞作曲し、やっと「揺蕩う」を歌で表現することができました。

この言葉の意味は「ゆらゆらと揺れ動いている様子。

気持ちが一つに定まらず物事を決めかねている様。」

少しマイナスなイメージだけど〈たゆたう〉という心地の良い響きによって、自分自身が何かに迷った時、この言葉を心の中で呟くと少し気持ちが落ち着きます。

日々色々なことに迷ったり、感情が揺らいだりするけど、それは決して悪いことではなく、その過程を経て選択につながるんだなと感じます。

ゆらゆらと揺れる波のようにいつかどこかに流れ着いて、辿ってきた全てが意味になるから、ゆっくりでいい。

自分のペースでいい。

そんな想いを綴った1曲となっています。

【リリース情報】

タイトル : 揺蕩うように

作詞 : 宮竹ようこ

作曲 : 宮竹ようこ・Tommy

編曲 : Tommy

※11月30日20:30公開

■宮竹ようこプロフィール

沖縄出身、岡山育ちのシンガーソングライター。

アコースティックギターを片手に高校生から路上ライブを始め、岡山県を中心に活動を行なっている。

“温もり”そして“透き通った”ウィスパーボイスで聴く人を包み込む。

2017年 ファンキー加藤、chay、シカゴプードル、千里-chisato-などが出演するフェス「ONE+NATION music circus @Bisei」を始め、2018年 川嶋あい、電波少女などが出演するイベント「SHARING the SOUL in TAKASAGO」のオープニングアクトに抜擢。

2019年9月、2022年10月、2024年3月にはきゃりーぱみゅぱみゅ、KREVA、湘南乃風、新しい学校のリーダーズ、木村カエラ、FRUITS ZIPPER、家入レオなどが出演する「桃太郎フェス」にゲスト出演。

また、歌だけではなくナレーションも行なっている。

2022年にはティッシュ「スコッティ」でお馴染みの日本製紙クレシア株式会社の商品「クレシアEF」のサウンドロゴ(声)を担当、「サンスター×杏林堂」コラボ商品オリジナルソング作詞・ボーカル担当。

2023年4月よりエフエムくらしきにて放送「Music diary」のラジオパーソナリティを務める。

