公式キャラクター『きゃめるん』誕生！CAMEL

CAMEL

グローバルクラウドエステートでは、不動産特定共同事業法に基づいた、2万円から行える不動産投資サービス「CAMEL」を展開。

申し込み手続きから投資まで、全てWEB上で利用できる不動産特化型クラウドファンディングです。

不動産投資を身近なものとして取り組んでいただけるようサービスを提供していきます。

CAMEL10号ファンド募集開始を記念して、公式キャラクター『きゃめるん』が誕生しました。

投資アドバイスや資産形成を応援。

【プロフィール】

性別 :

誕生日 :4月13日

出身地 :ドバイ

好きな色 :ラクダ色

性格 :温厚・聡明・誠実

チャームポイント:モフモフの前髪

特技 :ダンス

特技のダンスをTikTokとInstagramで披露しています。

【『きゃめるん』のLINEスタンプ発売中】

発売日 : 2024年10月22日(火)

概要 : 1セット16種

価格 : 120円(税込) または50コイン

ストアURL: https://line.me/S/sticker/28563987

