新曲「らびすぴりっと！」を渋谷VIDENTにて披露！らびゅあたっく。

新体制らびゅあたっく。のメンバーはきっとずっと青春。から桃瀬めると桜和なのを中心に、新たに田中ひなこ、望月みつか、並木かえで、榎本みらのの4人が加入し6人体制で始動。

望月みつかと榎本みらのはアイドル未経験、本日が初めてのステージとなる。

彼女たちの初ステージにも注目だが衣装も一新、キュートな衣装に。

それぞれ担当カラーベースで統一感のある衣装だが、1人ひとりよく見るとパターンが異なり個性が出ている。

彼女たちの新しいステージに華を添える衣装だ。

デビュー日の今日は、新曲「らびすぴりっと!」の披露も控えている。

目標や夢に向かいひたむきに頑張る一途な心が描かれており、旧体制では達成できなかった目標や新体制への覚悟がこの曲に詰まっており、グループの核となる曲になるだろう。

現体制終了に惜しんでいる暇はない。

・ピンク色担当 桃瀬める

・白色担当 桜和なの

・黄色担当 田中ひなこ

・赤色担当 望月みつか

・ミントグリーン担当 榎本みらの

・水色担当 並木かえで

■今後のライブ情報

11月29日 : IDOL CONTENT EXPO @SHIBUYA VIDENT〜いい肉の日LIVE!!!〜

場所 : 渋谷VIDENT

チケットURL: https://tiget.net/events/362783

11月30日 : dot yell fes vol.45

場所 : WITH HARAJUKU HALL

チケットURL: https://t-dv.com/dotyellfes_vol45

12月1日 : IDOL CONTENT EXPO @秋葉原ZEST〜12月突入祭!!!〜前編・後編〜

場所 : 秋葉原ZEST

チケットURL: https://tiget.net/events/363049

