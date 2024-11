本物のパールアイテム！SPOPEL『PELMOIR(ペルモワ)』

SPOPELが、主に観光客を対象とした本物のパールアイテムを販売するブランド『PELMOIR(ペルモワ)』をスタートして1周年を迎えます。

それを記念して、2024年12月7日よりノベルティプレゼント&フォローアップキャンペーンを開催します。

SPOPEL『PELMOIR(ペルモワ)』

■キャンペーン期間

2024年12月7日〜12月29日(18:00 close)

■キャンペーン内容

1. ノベルティプレゼント

Instagram フォローで数量限定ノベルティガチャを一回分プレゼント

ノベルティは、ブランドアイコンのマーメイドをあしらった可愛いオリジナルコットンバッグ!

※毎日限定数用意し、無くなり次第終了します

2. フォローアップキャンペーン

Instagramフォロー&「#ペルモワ1周年」とハッシュタグと「@pelmoir_pearl」のメンションを付けて投稿をしてくださった方を対象に、抽選でガチャ10回無料チケットを1名様にプレゼント!また総額1万円分のポイントプレゼント!

Instagram: https://instagram.com/pelmoir_pearl

【店舗概要】

店舗名 : PELMOIR ペルモワ

所在地 : 〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町2丁目10-23

営業時間 : 11:00〜19:00 ※営業時間は変動する場合があります。

1階フロア: カジュアルジュエリー、お守りなどを販売

URL : https://instagram.com/pelmoir_pearl

OMAMORI

パールアクセサリー

OMAMORI Yui

