帝国ホテルアーケードは2024年で15回目となるスイーツを使った芸術作品を展示する『スイーツアート展2024』を2024年12月1日(日)〜12月25日(水)まで開催します。

帝国ホテルアーケード『スイーツアート展2024』

日時 : 2024年12月1日(日)〜12月25日(水) 10:00〜19:00

(日・祝〜17:00まで) ※一部店舗を除く

会場 : 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1

帝国ホテルアーケード本館B1

帝国ホテルアーケードは2024年で15回目となるスイーツを使った芸術作品を展示する『スイーツアート展2024』を2024年12月1日(日)〜12月25日(水)まで開催。

“これがスイーツ?”と目を疑うような精巧なスイーツアートの世界を無料で楽しめます。

※スイーツアート…お菓子素材で作られたアート作品

帝国ホテルアーケードは、長い歴史の中でマリリン・モンローやベーブ・ルースなどの著名人も利用。

今もなお王族・政財界の要人・ハリウッドスターが訪れる格調高いショッピング アーケードで、現在は44店舗の洗練された専門店が軒をつらねています。

<帝国ホテルアーケード『スイーツアート展2024』の実施内容>

●スイーツアート展2024 第15回 スイーツアートコンペティション

国内スイーツアーティストによるコンペティション。

美しさと驚きに満ちたスイーツアートが集います。

2024年の栄冠は誰の手に?

2024年12月1日(日)〜8日(日)の投票期間中、アーケードスタッフ投票と一般投票 ※によって、上位3作品が決定します。

入賞作品の発表は2024年12月13日(金)に会場及びホームページ( http://www.imperial-arcade.co.jp/ )で行います。

※対象店舗で1,000円以上購入いただいたお客様に投票用紙を配布します。

画像『2023年の入賞作品』

●豪華賞品16種合計205本が当たる「クリスマス大抽選会」

2024年12月1日(日)〜25日(水)の期間中に、対象店舗で購入1万円ごとに抽選応募券を1枚(上限100枚)を差し上げます。

「帝国ホテル インペリアルフロアジュニアスイートペアご宿泊券(朝食付き)」、「帝国ホテル ペアディナー券」など、計205本の豪華賞品が当たるチャンス!

当選番号は、2025年1月22日(水)にホームページ及び館内のパネルにて発表します。

画像『クリスマス大抽選会』

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post お菓子の芸術作品が集う!帝国ホテルアーケード『スイーツアート展2024』 appeared first on Dtimes.