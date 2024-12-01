ミランvsエンポリ スタメン発表
[11.30 セリエA第14節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※26:00開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 28 マリック・ティアウ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 アルバロ・モラタ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
パウロ・フォンセカ
[エンポリ]
先発
GK 23 デイビス・バスケス
DF 2 サバ・ゴグリチゼ
DF 21 マッティア・ビティ
DF 34 アルディアン・イスマイリ
MF 3 ジュゼッペ・ペッツェッラ
MF 6 リアム・ヘンダーソン
MF 8 ファウスティーノ・アンジョリン
MF 11 エマニュエル・ギャシ
MF 93 ユセフ・マレフ
FW 9 ピエトロ・ペッレグリ
FW 29 ロレンツォ・コロンボ
控え
GK 1 サムエレ・ペリサン
GK 12 J. Seghetti
DF 7 ジュニア・サンビア
DF 13 リベラト・カカーチェ
DF 31 L. Tosto
DF 35 L. Marianucci
DF 37 D. Bembnista
MF 16 L. Belardinelli
MF 36 J. Bacci
FW 17 オラ・ソルバッケン
FW 19 エマニュエル・エコング
FW 90 I. Konate
FW 99 セバスティアーノ・エスポジト
監督
ロベルト・ダベルサ
※26:00開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 28 マリック・ティアウ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 80 ユヌス・ムサ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
パウロ・フォンセカ
[エンポリ]
先発
GK 23 デイビス・バスケス
DF 2 サバ・ゴグリチゼ
DF 21 マッティア・ビティ
DF 34 アルディアン・イスマイリ
MF 3 ジュゼッペ・ペッツェッラ
MF 6 リアム・ヘンダーソン
MF 8 ファウスティーノ・アンジョリン
MF 11 エマニュエル・ギャシ
MF 93 ユセフ・マレフ
FW 9 ピエトロ・ペッレグリ
FW 29 ロレンツォ・コロンボ
控え
GK 1 サムエレ・ペリサン
GK 12 J. Seghetti
DF 7 ジュニア・サンビア
DF 13 リベラト・カカーチェ
DF 31 L. Tosto
DF 35 L. Marianucci
DF 37 D. Bembnista
MF 16 L. Belardinelli
MF 36 J. Bacci
FW 17 オラ・ソルバッケン
FW 19 エマニュエル・エコング
FW 90 I. Konate
FW 99 セバスティアーノ・エスポジト
監督
ロベルト・ダベルサ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります