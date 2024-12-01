[11.30 セリエA第14節](ジュゼッペ・メアッツァ)

※26:00開始

<出場メンバー>

[ミラン]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 22 エメルソン

DF 28 マリック・ティアウ

DF 46 マッテオ・ガッビア

MF 10 ラファエル・レオン

MF 11 クリスティアン・プリシッチ

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 29 ユスフ・フォファナ

MF 80 ユヌス・ムサ

FW 7 アルバロ・モラタ

控え

GK 57 マルコ・スポルティエッロ

GK 96 L. Torriani

DF 2 ダビデ・カラブリア

DF 23 フィカヨ・トモリ

DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ

MF 8 ルベン・ロフタス・チーク

MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ

FW 21 サムエル・チュクウェゼ

FW 73 F. Camarda

FW 90 タミー・エイブラハム

監督

パウロ・フォンセカ

[エンポリ]

先発

GK 23 デイビス・バスケス

DF 2 サバ・ゴグリチゼ

DF 21 マッティア・ビティ

DF 34 アルディアン・イスマイリ

MF 3 ジュゼッペ・ペッツェッラ

MF 6 リアム・ヘンダーソン

MF 8 ファウスティーノ・アンジョリン

MF 11 エマニュエル・ギャシ

MF 93 ユセフ・マレフ

FW 9 ピエトロ・ペッレグリ

FW 29 ロレンツォ・コロンボ

控え

GK 1 サムエレ・ペリサン

GK 12 J. Seghetti

DF 7 ジュニア・サンビア

DF 13 リベラト・カカーチェ

DF 31 L. Tosto

DF 35 L. Marianucci

DF 37 D. Bembnista

MF 16 L. Belardinelli

MF 36 J. Bacci

FW 17 オラ・ソルバッケン

FW 19 エマニュエル・エコング

FW 90 I. Konate

FW 99 セバスティアーノ・エスポジト

監督

ロベルト・ダベルサ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります