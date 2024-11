会場で焼き上げるサクサクコルネも！赤福「OYATSU -はなれ-」出店

赤福は、2024年12月4日(水)から10日(火)の期間限定で、阪神梅田本店1階「OYATSU -はなれ-」に出店します。

赤福「OYATSU -はなれ-」出店

出店期間:2024年12月4日(水)〜10日(火)

出店場所:阪神梅田本店1階「OYATSU -はなれ-」

営業時間:10:00〜20:00

最終日は18:00終了・ラストオーダーは閉店の30分前

三重と愛知でしか食べられない、あたたかい冬の甘味「赤福ぜんざい」をメインに、赤福が手掛ける和洋菓子店・五十鈴茶屋の阪神梅田本店限定商品「焼いもコルネ」などを販売します。

赤福の冬の風物詩「赤福ぜんざい」は、丁寧に炊き上げた大粒の大納言小豆と焼きたてのお餅が絶品。

自宅で手軽に作っていただける、持ち帰り用も販売しています。

【今回の催事限定「焼いもコルネ」!各地の催事で好評のつくりたてコルネを販売】

・焼いもコルネ:今回の催事のために特別に作りました。

会場で焼き上げたサクサクコルネに、上品な甘みで風味豊かな「鳴門金時」の焼いもクリームを詰めました。

・あずきコルネ 和三盆クリーム:粒あんと和三盆クリームがたっぷり。

店舗では販売していないイベント限定のコルネです。

【リニューアル後、大阪初登場!「燦(さん)-SUN-」いちご餅・チョコ餅】

大好評の「燦(さん)-SUN-」いちご餅・チョコ餅は、さらに美味しくなって大阪初登場です。

いちご餅は、粟入りのお餅をほのかな酸味と芳醇な香りに炊き上げたいちごあんで包んでいます。

チョコ餅は、柔らかいお餅をほろ苦くまろやかなチョコあんで包んでいます。

どちらも、あんの風味はもちろん、餅菓子としての食べ応えにもこだわりました。

コスメのような美しいパッケージは、ちょっとしたギフトにもおすすめです。

【ほかにも大阪ではここだけの商品が続々!】

・餅どらやき:ふわふわの生地に、北海道産小豆のこしあんとやわらかいお餅が絶妙なハーモニー。

リニューアルし、阪神梅田本店初のお披露目です。

・あずきバターサンド:香ばしいサブレに、北海道産小豆とバターの濃厚なクリームをサンド。

あずきの新しい魅力を発見できる一品です。

・みかん大福:今が旬のみずみずしい国産みかんをまるごと使って大福にしました。

みかんの程よい酸味と白あんがよく合います。

【注目の商品ラインナップ】

■お召し上がり

赤福ぜんざい

■定番商品

赤福餅(8個入、12個入)

白餅黒餅(8個入)

赤福ぜんざい(1食、3食)

■阪神梅田本店特別出店期間限定商品

焼いもコルネ(1本)

■リニューアル後、大阪初登場

燦(さん)-SUN- いちご餅(3個、5個)

燦(さん)-SUN- チョコ餅(3個、5個)

■リニューアル後、阪神梅田本店初登場

餅どらやき(1個)

■イベント限定商品

あずきコルネ 和三盆クリーム(1本)

■大阪ではここだけの販売

あずきバターサンド(3個)

みかん大福(1個)

季節限定の商品が満載の五十鈴茶屋の和洋菓子を、この機会にぜひ味わってみてください。

※各商品販売期間などの詳細は、株式会社 赤福 総合案内までお問い合わせください。

※天候・交通事情等により、販売開始時間および商品内容が変更となる場合があります。

