12月1日〜1月31日の期間限定でQUOカードプレゼント！BDSバイクセンサー「必ずもらえる！冬のサンクスキャンペーン」

「BDSバイクセンサー」では、2024年12月1日(日)〜2025年1月31日(金)の期間限定で、「必ずもらえる!冬のサンクスキャンペーン」を開催します。

BDSバイクセンサー「必ずもらえる!冬のサンクスキャンペーン」

開催期間 :2024年12月1日(日)〜2025年1月31日(金)

応募資格 :期間中にBDSバイクセンサーで車両見積りの問い合わせを行い、

その車両が後日ご成約となった場合

応募方法 :キャンペーンサイト内にある応募フォームに必要事項をご入力し、

お申し込みをいただくと応募完了

※お申し込み後、書類のアップロードが必要となります

※詳細はキャンペーン特設ページを確認してください

「BDSバイクセンサー」では、2024年12月1日(日)〜2025年1月31日(金)の期間限定で、「必ずもらえる!冬のサンクスキャンペーン」を開催。

このキャンペーンでは、期間中にBDSバイクセンサーで車両見積りや在庫確認などのお問い合わせを行い、その車両が後日ご成約となった場合、お申し込みいただいた方全員に、もれなく5,000円分のQUOカードをプレゼントします。

さらにキャンペーン終了後、対象者から抽選で10名様にQUOカードを追加で50,000円分プレゼント!

