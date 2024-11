家族全員でDIYに挑戦！W7universe-フクちゃん「モロッコルーム」リニューアル

「W7universe-フクちゃん」は、2024年一年をかけ家族全員でDIYに挑戦し「モロッコルーム」をリニューアルし、2024年11月30日(土)21時より販売中です。

「W7universe-フクちゃん」は、2024年一年をかけ家族全員でDIYに挑戦し「モロッコルーム」をリニューアルし、2024年11月30日(土)21時より販売中。

さらに、45,000円以上購入の方には、モロッコラグをリメイクした「サンタさんの靴下」をプレゼント。

※「サンタさんの靴下」プレゼントの条件

期間:2024年11月30日から2024年12月25日まで

条件:45,000円以上購入の方

(靴下はランダムとさせていただきます)

■商品概要(一例)

商品名:モロッコラグリメイクプフ

価格 :22,000円〜(税込)

サイズ:60×60×20cm

モロッコラグリメイクプフ(1)

商品名:アジラルラグ

価格 :96,500円(税込)

サイズ:256×146cm

