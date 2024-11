チャージ式のポケットWiFi！H.R.J「ネオチャージWiFi」

H.R.Jは、先着100名様限定でネオチャージWiFiが割引価格にて購入できるキャンペーンを開始しました。

H.R.Jは、先着100名様限定でネオチャージWiFiが割引価格にて購入できるキャンペーンを開始。

■ネオチャージWiFiについて

ネオチャージWiFiは、ありそうでなかったチャージ(プリペイド)式のポケットWiFiとして、今注目を集めているトレンドアイテムです。

このネオチャージWiFiの面白いところは、端末は『買い切り型』で、通信に必要なGBを『必要に応じて、必要な分(GB)を購入する』という仕組みです。

端末を“買い切り型”にする事で、所有するのにどうしても懸念となる面倒な「契約や手続き」・「契約期間の縛り」がない上に、月々にかかる「固定費が0円」となります。

すなわち、『契約不要』『月額0円』で所有できるポケットWiFi。

それが、ネオチャージWiFiです。

■GBの追加

購入したGBは、端末にチャージされてから365日間有効なので、事前に必要な分をチャージ(購入)して、GBがなくなり次第、その都度『追加GBチャージ』をして利用できます。

イメージとしては、車のガソリン。

車体を買ってガソリンを入れるから車は走り、ガソリンがなくなれば、その都度ガソリンを入れて走らせるようなイメージです。

■従来のポケットWiFiとの違い

今までのポケットWiFiですと、月間100GB使えるポケットWiFiを、月額4,000円前後で契約されていたかと思いますが、月々10〜30GBしか使用していなかった方にとっては、使わなかった70〜90GB分が無駄となってしまいます。

それがネオチャージWiFiだと、100GB(6,980円)を事前に端末へチャージして利用するカタチとなるため、月々10〜30GB(動画視聴やマップアプリ)程度しか使わない方にとって大きなメリットとなります。

【例】<月々10GBを使用する方の場合>

・100GBの追加GBチャージを購入(有効期間365日)=6,980円

・月々10GB使用する人の場合、100GBを使い切るまでに約10ヶ月

・100GBチャージ6,980円÷使用月約10ヶ月=1ヶ月698円

◆月額に換算すると698円で利用できます。

もちろん使用しない月は0円です。

自宅に放置しておいて後日利用することも可能ですので、月額制のポケットWiFiより無駄がないと言えます。

■商品端末ラインナップ

商品名 :ネオチャージWiFi

発売日 :2023年1月20日

プラン :初回100GB付き

価格 :25,000円(税込)

割引価格:7%OFF (1,750円OFF)

25,000円(税込) → 23,250円

商品名 :ネオチャージWiFi Plus (海外対応)

発売日 :2024年7月4日

プラン :初回100GB付き

価格 :25,980円(税込)

割引価格:10%OFF (2,598円OFF)

25,980円(税込) → 23,382円

■追加GBチャージ

チャージ価格:100GB 6,980円(税込)

チャージ価格: 60GB 5,480円(税込)

チャージ価格: 30GB 3,780円(税込)

チャージ価格: 20GB 3,380円(税込)

チャージ価格: 10GB 1,980円(税込)

チャージ価格: 1GB 980円(税込)

■端末スペック

□通信回線

トリプルキャリア対応のクラウドSIM!

大手3大キャリア(au、Softbank、docomo)の回線を自動で最適化しますので、動画視聴やマップアプリなど、安定して速く、快適に利用できます。

□端末専用のアプリあり◎

・アプリで確認できること

IMEI番号の確認、GB残量、GB有効期間、バッテリー残量、接続台数

・アプリから操作できること

チャージの購入、デバイスの電源OFF、再起動、接続解除、IMEIスキャン

■端末詳細

「ネオチャージWiFi」

内容 :チャージ式ポケットWiFi

サイズ :85mm×85mm×20.6mm

カラー :ブラック、イエロー、

最大速度:上り50Mbps / 下り150Mbps

ケーブル:USB-Type-C

「ネオチャージWiFi Plus (海外対応)」

内容 :チャージ式ポケットWiFi

サイズ :79mm×79mm×22.5mm

カラー :ブラック、アクアブルー、

最大速度:上り50Mbps / 下り150Mbps

ケーブル:USB-Type-C

■使用用途

□車や電車での通勤や移動中

□旅行

□キャンプ

□出張先

□子供用タブレット

□急な入院 など

■オススメしたい方

【ポケットWiFiの契約に懸念していた人】

□契約がめんどくさい。

□諸事情でそもそも契約が出来ない。

□契約しても2年間の縛りに不安を感じる。

□月々定額で払ってまでもいらない。

□契約しても通信が遅い&弱いならいらない。

【使用頻度が少ない方】

□月々10〜30GB(動画視聴やネット閲覧、マップアプリ)程度しか使用しない方

□自宅や職場以外で、WiFi環境を整えたい方(車内や通勤で使うだけなら月間約10〜20GB程度で収まります)

□毎月使用する頻度が異なる方(使わない時は全く使わない月がある。

など)

□余っているタブレット端末に繋いで利用したい方

■『契約不要』×『月額0円』

ネオチャージWiFiは、必要に応じて必要な分(GB)をチャージをする仕組みとなっており、端末もトリプルキャリア対応で回線も早く、バッテリー容量も申し分ございません。

気軽に所有でき、一台持っておくと幅広く活用できます。

現在30代〜50代の老若男女と幅広く、多種多様で利用されています。

■販売場所

お買い求めは、ネオチャージWiFi 公式ストア、楽天市場、Yahoo!ショッピングで可能です。

公式ストア: https://neocharge.shopselect.net/

■お支払い方法

クレジットカード/銀行振込/キャリア決済/コンビニ決済/ペイジー/後払い/PayPal/Amazon Pay など

■送料

全国送料無料となっています。

■お届け時期

注文後、2営業日以内に発送します。

「ネオチャージWiFi」

