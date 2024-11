フルーツの甘酸っぱさが弾ける！乃が美『フリュイ「生」食パン』

『乃が美』は、2024年12月6日(金)より、芳醇な香りが広がる『フリュイ「生」食パン』を、数量限定で販売します。

乃が美『フリュイ「生」食パン』

販売価格 :ハーフサイズ(1斤) 1,300円(税込)

販売期間 :2024年12月6日(金)〜

※数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、販売終了となります。

販売対象店舗:国内店舗・ECショップ

※店舗によっては取り扱いがない店舗もあります。

※北海道は函館店・七飯販売店のみで販売します。

■五感で味わう、至福のひととき

『フリュイ「生」食パン』は、乃が美自慢のしっとりとした「生」食パン生地に、カリフォルニアレーズン、グリーンレーズン、クランベリー、パパイヤ、パインアップルをたっぷりと練り込んでいます。

口に入れた瞬間、それぞれのフルーツの甘酸っぱさが弾け、幸福感が広がります。

■食卓を彩る、特別な一品

フリュイ(fruit)はフランス語で「果実」「果物」を意味する言葉です。

贅沢な食感と豊かな風味は、あなたの心を満たし、特別な一日の始まりを彩ります。

豊かなひとときを楽しんでいただきたく果実たっぷりのフリュイ「生」食パンを作りました。

フリュイ「生」食パンに生クリームやバニラアイスを添えることで、さらにカフェスイーツのような華やかなメニューを楽しめます。

北海道産雅あんジャム

販売価格 :1本 1,100円(税込)

販売期間 :2024年12月13日(金)〜

※数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、販売終了となります。

販売対象店舗:国内店舗・ECショップ

■12月13日(金)北海道産雅あんジャムを数量限定で発売

2024年12月13日(金)より、毎年ご好評いただいている「北海道産雅あんジャム」を、数量限定で全国の乃が美各店舗にて販売開始します。

「北海道産雅あんジャム」は、北海道・十勝産の高級ブランド小豆「雅」と、北海道産甜菜糖100%の氷砂糖を使用した、上品な甘みが特徴のあんジャムです。

「雅」は、粒が大きく、上品な甘みとコク、まろやかな風味が特徴の小豆です。

北海道の厳しい自然の中で育てられた、良質な小豆のみを使用しています。

また、使用している氷砂糖は、純度の高い糖分だけを結晶化させたものであり、小豆の風味を損なうことなく、さっぱりとした甘味を引き出すことができます。

数量限定です。

