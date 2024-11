NPO法人有明支縁会は、新型コロナウイルスによる後遺症や線維筋痛症などの難治性疾患をお持ちの方々を支援するため、2024年12月5日(木)に東洋医学「かっさ」施術及びセルフ施術講習会を実施。

NPO法人有明支縁会 東洋医学「かっさ」施術及びセルフ施術講習会

開催日:2024年12月5日(木)

・午前8時半〜受付 9時〜12時(個別施術会)

15,000円※先着4名のみ

・午後12時半〜受付 13時〜13時半(講演会・講習会)

参加料 3,000円

会場 :〒852-8104 長崎県長崎市茂里町3-1 長崎新聞文化ホール アストピア

申し込みフォーム: https://forms.gle/uQpY1gh8ACwSvNE98

NPO法人有明支縁会は、新型コロナウイルスによる後遺症や線維筋痛症などの難治性疾患をお持ちの方々を支援するため、2024年12月5日(木)に東洋医学「かっさ」施術及びセルフ施術講習会を実施します。

なお、この講習会は肩こり・首の痛み腰痛・自律神経疾患など慢性的な症状をお持ちの方も参加可能です。

NPO法人有明支縁会では、新型コロナウイルスが蔓延する前から、筋痛性脳脊髄炎・慢性疲労症候群・線維筋痛症などの方々の支援をしていました。

コロナ後遺症から上記の難病を発症される方も多く、全国の患者の方々の通院介助・専門医へのお繋ぎ・行政との連携・厚生労働省への陳情を行っていましたが、治療法が確立されない中、東洋医学の方法で改善される方もいます。

午前中は個別施術会・午後は現代医学では治せない部分・人間本来の力を取り戻す東洋医学の治療についての講演会・かっさ体験会(セルフケアワークショップ)と共に開催します。

※体験会の中でもお一人お一人先生が診ます。

肩こり・頭痛・腰痛など、慢性的な症状がある方にも大切な施術方法となります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post コロナ後遺症・ワクチン後遺症などの症状のある方を支援!NPO法人有明支縁会 東洋医学「かっさ」施術及びセルフ施術講習会 appeared first on Dtimes.