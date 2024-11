投票結果で商品化が決まる！バンプレスト『キャラクター採用フェスティバル「キャラサイ」』

「バンプレスト」が主催するキャラクターオーディション企画『キャラクター採用フェスティバル「キャラサイ」』のエントリーキャラクターを発表し、オンライン投票を2024年11月29日(金)に開始しました。

バンプレスト『キャラクター採用フェスティバル「キャラサイ」』

開催期間 : 2024年11月29日(金)〜2025年3月14日23:59

結果発表日 : 2025年3月21日(金)

WEBサイトURL : https://bsp-prize.jp/chara-sai/2025.html

『キャラサイ』公式X: @charasai_prize

※イベント内容・期間は予告なく変更になる場合があります。

「バンプレスト」が主催するキャラクターオーディション企画『キャラクター採用フェスティバル「キャラサイ」』のエントリーキャラクターを発表し、オンライン投票を2024年11月29日(金)に開始。

キャラクター採用フェスティバル「キャラサイ」は18人のクリエイターが生み出したキャラクターの中から「バンプレストブランド」でクレーンゲーム景品として商品化されるキャラクターを決めるオンライン投票企画です。

2024年11月29日(金)より、オンライン投票を開始、1日1回まで投票することができ、投票の結果は2025年3月21日(金)に「キャラサイ」WEBサイト上にて発表。

投票期間中、各クリエイターは自身が生み出したキャラクターの世界観やその魅力を、SNS(※主に「X」)を通してユーザーに伝え、投票を呼びかけます。

制作するコンテンツは各クリエイターの自由となっており、WEB漫画を連載したり、動画を投稿したりと様々な方法でキャラクターのストーリーを展開していきます。

投票はクレーンゲームの世界観を模した特設WEBページにて行うことができ、お気に入りのキャラクターがクレーンゲームのアームでつかまれて獲得できる演出や、投票結果に応じてひな壇に座るキャラクターの順位が入れ替わる演出などを楽しむことができます。

「キャラサイ」WEB投票サイトイメージ(1) ※キャラクター順位、デザイン等は開発中のものとなります。

●参加クリエイター一覧 ※順不同

wakuta ( https://x.com/_wakuta )

アリムラモハ ( https://x.com/mohamedo62 )

うろぐつ ( https://x.com/Uuboots )

根本凪 ( https://x.com/nemoto_nagi )

じょじむら( https://x.com/jyojimura )

Mah ( https://x.com/mah_hirano )

しもんずげーと ( https://x.com/shimonzgate )

魔法少女ぴょん ( https://x.com/MagicalGirl_P )

篠田まめ ( https://x.com/tym4 )

vivi ( https://x.com/vivi3916 )

フジワラヨシト ( https://x.com/fuji25_2501 )

itousa ( https://x.com/_itousa )

せの弁当屋 ( https://x.com/memomomomome )

+魔 ( https://x.com/ectoplusma )

SAIJOH MACOTO ( https://x.com/saijoh_macoto )

甘春わすれ ( https://x.com/2587sins )

ちゅうがんじたかむ ( https://x.com/chuganji_takamu )

ささきさきじ ( https://x.com/sasakisakiU )

◆『キャラサイ』お披露目イベント IN 『クレーンゲーム バンプレスト博覧会 2024』について

BANDAI SPIRITS初のアミューズメント景品単独イベント『クレーンゲーム バンプレスト博覧会 2024』(11月30日(土)・12月1日(日)@東京・池袋(中池袋公園))では「キャラサイ」のエントリーキャラクターのお披露目とバンプレスト博覧会内特別投票を行います。

会期中、会場内にて特別投票ブースを展開します。

会場内で投票を行ったユーザーには「キャラサイ」にエントリーした全キャラクターのステッカーをプレゼントします。

『クレーンゲーム バンプレスト博覧会 2024』メインビジュアル

開催日時:2024年11月30日(土)・12月1日(日) 10:00〜19:00

※状況により閉場時間が早まる場合があります。

※雨天実施、荒天中止となります。

詳しくは特設サイト

( https://bsp-prize.jp/campaign/banprestohakurankai2024.html )を

確認してください。

入場料 :無料

会場 :中池袋公園(東京都豊島区東池袋1-16-1) ※屋外

主催 :株式会社BANDAI SPIRITS プライズ事業部

