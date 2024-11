参加ランナー募集開始！ハワイズハーフマラソン ハパルア2025

「ハワイズハーフマラソン ハパルア2025」の参加ランナーの募集を開始しました。

ハワイズハーフマラソン ハパルア2025

■開催日時 :2025年4月13日(日) 午前6:00完走予想タイム別にスタート(予定)

※車椅子競技部門は午前5:30スタート(予定)

■開催場所 :アメリカ合衆国 ハワイ州 ホノルル市

スタート地点…ワイキキ「デューク・カハナモク像付近」

フィニッシュ地点…カピオラニ公園

「ハパルア」とはハワイ語で「半分、ハーフ」を意味します。

ホノルルマラソンを開催しているホノルルマラソン協会の主催による大会で、2012年にスタートし、来年で14年目を迎えます。

距離はホノルルマラソンの半分ですが、ワイキキのメインストリート、カラカウア通りのデューク・カハナモク像前をスタートし、アロハタワーを越えてダウンタウンで折り返しダイヤモンドヘッドを周回して、ホノルルマラソン同様、カピオラニ公園でフィニッシュする21.0975キロです。

まさしく、ホノルルのいいところ取りのロケーションが楽しめるコースです。

ホノルルマラソン同様、フィニッシュの制限時間が無いので、初めて大会に出場する人にもハードルが低く、ご家族やご友人と気軽に参加できる大会です。

また、ハパルアは、フルマラソンに比べて体力の負担も少なく、午前中で大会が終わるため、滞在期間中にショッピングや観光などホノルルを満喫することができます。

最高気温も30℃を下回る4月に開催する「ハワイズハーフマラソン ハパルア」、美しい花々が咲き誇るこの時期のハワイを存分に楽しめる大会です。

■競技種目 :ハーフマラソン/ハーフマラソン車椅子競技部門(21.0975km)

■主催 :HONOLULU MARATHON ASSOCIATION(ホノルルマラソン協会)

■参加定員 :定員なし

<2024年実績>エントリー数 8,236名(うち日本人764名)

■参加資格 :大会当日7歳以上の方

(ただし、18歳未満の方は同意書に保護者の署名が必要)

※7〜14歳のお子様がご参加される場合、

コース上では保護者の方が常に一緒に行動してください

■エントリー方法:大会オフィシャルサイトよりオンラインエントリー

※20歳未満の方は、親権者の同意書の提出が別途必要となります

■エントリー料 :<フルマラソン/フルマラソン車椅子競技部門>

・日本受付

2025年3月18日(火)23:59まで(予定)24,000円

※日本国内の受付には別途事務手数料5%がかかります

・ホノルル現地受付

2025年4月11日(金)〜4月12日(土) 180 USドル(予定)

※お申し込みには別途手数料がかかる場合があります。

■制限時間 :なし

参加ランナーはタイムにかかわらず完走することができます。

■参加記念品 :参加記念Tシャツ、参加記念バッグ

■完走記念品 :完走メダル(完走後にフィニッシュエリアでお渡し)

デジタル完走証

(大会終了後に現地オフィシャルサイトより

完走証をダウンロードできます)

■新エントリーシステム「GO PLAY EVENT」

今回より新エントリーシステム「GO PLAY EVENT」を導入しました。

