丸岡 晶登壇！HRテクノロジーコンソーシアム／MS＆ADインターリスク総研「人的資本経営と開示のポイントについて」ウェビナー

一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアムと、MS&ADインターリスク総研は、人的資本経営と開示のポイントについて、無料のウェビナーを開催します。

「人的資本経営と開示のポイントについて」無料のウェビナー

【12/6・10開催無料ウェビナー】先進企業6社の取組みから学ぶ人的資本経営・開示のポイント

本邦最大規模の「人的資本調査(2022〜2023)」では、これまで多くの企業が参加し、その中から人的資本経営・開示に先進的に取組む企業の表彰を行ってきました。

このセミナーでは、昨年度に「人的資本経営品質2023」を受賞した企業6社が登壇し、各社の人材戦略や具体的な施策とその効果、取組みを通じた課題など、豊富な実践例が学べます。

■開催日時・プログラム

DAY1:2024年12月6日(金)13:30〜15:00

DAY2:2024年12月10日(火)13:30〜15:00

【両日程共通のメインプログラム】

メインプログラム1:登壇企業3社による人的資本経営・開示の取組みの紹介

メインプログラム2:人的資本経営・開示をテーマにしたパネルディスカッション

■発壇者紹介

【DAY1:12月6日(金)】

丸岡 晶 氏(NECソリューションイノベータ株式会社 人財企画部 主席主幹)

三池 真優子 氏(株式会社NSD コーポレートサービス本部 人事部担当、総務部担当執行役員)

蓑島 裕介 氏(東京電力ホールディングス株式会社 稼ぐ力創造ユニット 組織・労務人事室 課長(人財戦略担当))

<モデレーター>

香川 憲昭(一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアム 代表理事)

【DAY2:12月10日(火)】

金谷 俊樹 氏(ディップ株式会社 CHO 兼 人事総務本部長)

成田 あい 氏(株式会社ベルシステム24ホールディングス 執行役員 人事管掌 人材開発部長 兼 経営企画・事業戦略管掌 役員業務室長)

大西 剣之介 氏(バリュエンスホールディングス株式会社 執行役員 人事部 部長)

<モデレーター>

山口 高弘(MS&ADインターリスク総研株式会社 人的資本・健康経営グループ マネージャー上席コンサルタント)

※上記プログラム、演題名は変更になる可能性があります。

予めご了承ください。

■申込み方法

以下のURLからお申し込みください。

https://peatix.com/event/4203736/view

・お申込み後、受付確認メールにて視聴方法等を案内します。

・一度のお申込みで、12月6日(金)・10日(火)両日程のウェビナーを視聴いただけます。

■主催

一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアム、MS&ADインターリスク総研株式会社

■その他

・参加費:無料

・プログラムの詳細は一部変更になる場合があります。

・本セミナーは「Zoom」を利用したオンラインセミナーです。

・個人の方、ご同業者の方の参加はお断りさせていただいています。

【MS&ADインターリスク総研株式会社について】

本社 : 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-105

ワテラスアネックス(10〜11階)

代表者 : 代表取締役社長 一本木 真史

設立 : 1993(平成5)年1月4日

資本金 : 3億3,000万円

URL : https://www.irric.co.jp/

事業概要: コンサルティング、受託調査研究、

セミナーの開催/講師派遣、出版

