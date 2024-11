「SLEEPY SLEEPY」より、2024年もホリデイプチギフトに最適なアンダーウェアコレクションが登場。

新作が2024年11月29日(金)より販売中です。

SLEEPY SLEEPY「アンダーウェアコレクション」

2024年11月29日(金)発売

「SLEEPY SLEEPY」より、2024年もホリデイプチギフトに最適なアンダーウェアコレクションが登場。

新作が2024年11月29日(金)より販売中。

2024 A/W HOLIDAY COLLECTION“雅歌のメッセージ”をテーマに、歌中にまつわる花、草木のモチーフを繊細に描いたデザインがアンダーウェアに落とし込まれている、エレガントなコレクションです。

GARDEN FLOWER BOXER

POMEGRANATE BOXER

GRAPE TREE BOXER

アンダーウェアのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材とコットン素材を採用。

寝ているときにも寝汗を素早く吸収してくれ、程よいホールド感が安眠へと誘います。

機能性に優れた素材で、スポーツやフィットネスの時のアクティブウェアとしても!

ウエストからワンポイントで見せても可愛い仕上がりで、年齢問わず使える一品です。

UNDERWEAR PACKAGE

そしてSLEEPY SLEEPYならではのボディーに施されたデザインがプリントされたオリジナルパッケージは、アンダーウェアであることを感じさせないラグジュアリーな印象を演出。

洗練されたフォルムと高級感が、ホリデイギフトに最適です。

COTTON BARE BOXER

定番商品として人気のフラワープリントはもちろん、コットンのやさしい肌さわりのコレクションも用意しています。

SATIN FLOWER PAJAMAS

STANDARD PAIR PAJAMAS

SLEEPY SLEEPYではその他にも、ホリデイギフトに最適なパジャマ・ルームウェアを取り揃えています。

快適なねむりをお届けする最高のギフトは、SLEEPY SLEEPYのパジャマとアンダーウェアのセットで叶います。

HOLIDAY GIFT PACKAGE

■Flower print boxer/フラワープリントボクサー

3,500円(税込) ※新作3種

SIZE:メンズ/1(Mウエスト76〜84cm)

メンズ/2(Lウエスト84〜94cm)

TYPE:転写プリントポリエステル成型-前閉じ

■Cotton bare boxer/コットンベアボクサー

3,500円(税込)

SIZE:メンズ/1(Mウエスト76〜84cm)

メンズ/2(Lウエスト84〜94cm)

TYPE:股上スタンダード-前閉じ

【取扱店舗】

■SLEEPY SLEEPY 渋谷ヒカリエShinQs店

東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエShinQs 3F

11:00〜21:00 ※日・祝 11:00〜20:00

TEL:03-6434-1863

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープ!SLEEPY SLEEPY「アンダーウェアコレクション」 appeared first on Dtimes.