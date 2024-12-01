“成田”に関する投稿で巾着プレゼント！なごみの米屋「Love! & UnVeil! NARITAキャンペーン」
「なごみの米屋」は、「Love! & UnVeil! NARITAキャンペーン」を2024年12月8日(日)まで開催中。
なごみの米屋「Love! & UnVeil! NARITAキャンペーン」
「なごみの米屋」は、「Love! & UnVeil! NARITAキャンペーン」を2024年12月8日(日)まで開催中です。
このキャンペーンでは、成田市内の建物・風景や購入品を撮影の上、ハッシュタグ“ #luvnarita ”を付けてInstagramに投稿し、投稿画面を〈なごみの米屋〉キャンペーン実施店舗の販売員に提示すると、オリジナルデザイン巾着1枚をプレゼントします。
撮影の対象は“なごみの米屋の商品・建物”に限らず、“成田”にまつわるものであれば対象となります。
【キャンペーン概要】
Love! & UnVeil! NARITA キャンペーン
開催期間： 2024年12月8日(日)まで
実施店舗： なごみの米屋 總本店・門前店・JR成田駅前店の3店舗
詳細 ： https://nagomi-yoneya.co.jp/item-event/love-unveil-narita/
〈總本店〉
所在地 ：千葉県成田市上町500
営業時間：8:00〜18:00 ※年末年始は特別時間
〈門前店〉
所在地 ：千葉県成田市東町622-6
営業時間：9:00〜18:00 ※年末年始は特別時間
〈JR成田駅前店〉
所在地 ：千葉県成田市花崎町828-11 スカイタウン成田1階
営業時間：9:00〜20:00 ※年末年始は特別時間
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