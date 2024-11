「なごみの米屋」は、「Love! & UnVeil! NARITAキャンペーン」を2024年12月8日(日)まで開催中。

なごみの米屋「Love! & UnVeil! NARITAキャンペーン」

「なごみの米屋」は、「Love! & UnVeil! NARITAキャンペーン」を2024年12月8日(日)まで開催中です。

このキャンペーンでは、成田市内の建物・風景や購入品を撮影の上、ハッシュタグ“ #luvnarita ”を付けてInstagramに投稿し、投稿画面を〈なごみの米屋〉キャンペーン実施店舗の販売員に提示すると、オリジナルデザイン巾着1枚をプレゼントします。

撮影の対象は“なごみの米屋の商品・建物”に限らず、“成田”にまつわるものであれば対象となります。

【キャンペーン概要】

Love! & UnVeil! NARITA キャンペーン

開催期間: 2024年12月8日(日)まで

実施店舗: なごみの米屋 總本店・門前店・JR成田駅前店の3店舗

詳細 : https://nagomi-yoneya.co.jp/item-event/love-unveil-narita/

〈總本店〉

所在地 :千葉県成田市上町500

営業時間:8:00〜18:00 ※年末年始は特別時間

〈門前店〉

所在地 :千葉県成田市東町622-6

営業時間:9:00〜18:00 ※年末年始は特別時間

〈JR成田駅前店〉

所在地 :千葉県成田市花崎町828-11 スカイタウン成田1階

営業時間:9:00〜20:00 ※年末年始は特別時間

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post “成田”に関する投稿で巾着プレゼント!なごみの米屋「Love! & UnVeil! NARITAキャンペーン」 appeared first on Dtimes.