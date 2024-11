東京・上野恩賜公園 竹の台広場(噴水前広場)で2024年12月5日(木)〜8日(日)の4日間「下町ハイカロリーフェス2024」を開催します。

下町ハイカロリーフェス2024

開催日時 : 2024年12月5日・6日 12:00〜21:00

7日 10:00〜21:00

8日 10:00〜20:00

開催場所 : 台東区上野恩賜公園(噴水前広場)

アクセス : JR上野駅公園口徒歩3分、各上野駅徒歩5〜10分

参加費 : 入場無料

東京・上野恩賜公園 竹の台広場(噴水前広場)で2024年12月5日(木)〜8日(日)の4日間「下町ハイカロリーフェス2024」を開催。

■「下町ハイカロリーフェス」について

立ち飲みフェス実行委員会が仕掛ける『下町ハイボールフェス』、『おでん&地酒フェス』に続く第3弾のイベントです。

東京の下町でハイカロリーグルメを集め、寒い冬を乗り越えるためにカロリーを蓄え、背徳に酔いしれる4日間。

ハイカロリーグルメに合うお酒や一般グルメ、大人も子供も一緒になって楽しめる昔懐かしい射的などの縁日も出店します!またステージイベントでは4日間ほぼオールタイムで日本の伝統、「よさこい」などのステージから有名アーティストによるスペシャルLIVE、さらに夕方から夜にかけてはDJタイムと題し様々なDJの皆さんがイベントをさらに盛り上げます!

スペシャルサポーターに『もえのあずき』、『ぞうさんパクパク』が就任しステージにも登場します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post もえのあずき登場!下町ハイカロリーフェス2024 appeared first on Dtimes.