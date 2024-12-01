今日の歴史（１２月１日）
１９３０年：朝鮮総督府が地方制度を改編し道・邑・面制を実施
１９４３年：日本の侵略阻止と朝鮮の独立保障などの内容を盛り込んだカイロ宣言発表
１９４５年：東亜日報復刊
１９５０年：国連総会が韓国再建団の設置案を可決
１９５５年：西ドイツと国交樹立
１９７５年：現代自動車が国産乗用車第１号「ポニー」の生産開始
１９７７年：ソウルの市内バスでトークン（乗車券代わりのコイン）制を実施
１９８０年：ＫＢＳがテレビのカラー放送を開始
１９８０年：農村改革を目指す「セマウル運動」の運動中央本部発足
１９９２年：南アフリカ共和国と国交樹立
１９９８年：現代自動車が起亜自動車（現・起亜）を買収
２００２年：国防部と在韓国連軍司令部が、北朝鮮・金剛山陸路観光のために非武装地帯（ＤＭＺ）軍事境界線の通過手続きを慣例通り簡素化することで合意
２００４年：東海線・南北連結道路、統一展望台―軍事境界線までの４．２キロ（２車線）区間が臨時開通
２０１４年：韓国ウォン・人民元の直接取引始まる
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
１９４３年：日本の侵略阻止と朝鮮の独立保障などの内容を盛り込んだカイロ宣言発表
１９４５年：東亜日報復刊
１９５０年：国連総会が韓国再建団の設置案を可決
１９５５年：西ドイツと国交樹立
１９７５年：現代自動車が国産乗用車第１号「ポニー」の生産開始
１９７７年：ソウルの市内バスでトークン（乗車券代わりのコイン）制を実施
１９８０年：農村改革を目指す「セマウル運動」の運動中央本部発足
１９９２年：南アフリカ共和国と国交樹立
１９９８年：現代自動車が起亜自動車（現・起亜）を買収
２００２年：国防部と在韓国連軍司令部が、北朝鮮・金剛山陸路観光のために非武装地帯（ＤＭＺ）軍事境界線の通過手続きを慣例通り簡素化することで合意
２００４年：東海線・南北連結道路、統一展望台―軍事境界線までの４．２キロ（２車線）区間が臨時開通
２０１４年：韓国ウォン・人民元の直接取引始まる
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