Ãø½Ò²È¡¦Åò»³Îè»Ò»áàºØÆ£ÃÎ»ö»Ù±çá¤Î½÷À¼ÒÄ¹¤Ë²ñ¸«Í×µá¡Ö¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥É¤Î¤¿¤á¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡Ãø½Ò²È¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÅò»³Îè»Ò»á¡Ê£¶£´¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¾ðÊó£·£ä£á£ù£ó¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Î¸øÁªË¡°ãÈ¿µ¿ÏÇ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°Æü¤Ë¡Ö¹ÊóÁ´ÈÌ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë£Ð£Ò²ñ¼Ò¤Î½÷À¼ÒÄ¹¤¬¡Ö£î£ï£ô£å¡×¤òÅê¹Æ¡£¹ª¤ß¤Ê£Ó£Î£ÓÀïÎ¬¤ÇºØÆ£ÃÎ»ö¤ÎºÆÁª¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸øÁªË¡°ãÈ¿¡ÊÇã¼ý¡Ë¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤ÈÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï½÷À¤Î£Ð£Ò²ñ¼Ò¤Ë£·£°Ëü±ß¤Î»Ù½Ð¤òÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤½¤ì¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼´ØÏ¢ÈñÍÑ¡×¡£½÷À¤Ï¡ÖÃ±¤Ê¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åò»³»á¤Ï¡Ö¤â¤·Èà½÷¤¬¸ø¿¦ÁªµóË¡ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤À¤Ã¤¿¤é»Å»ö¤È¤·¤Æ¼õ¤±¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿ÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢Èà½÷¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤¿ÂÐ²Á¤È¤¤¤¦¤«¡×¤Èµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¡£
¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºØÆ£ÃÎ»ö¤ËÇ§¤á¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥É¤Î¤¿¤á¤Ë²ñ¤ò³«¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£