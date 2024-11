◆SUPER EIGHT、新曲「LIFE GOES ON」配信限定でリリース

【モデルプレス=2024/12/01】SUPER EIGHTが、新曲「LIFE GOES ON」を配信限定でリリースした。今年デビュー20周年を迎えたSUPER EIGHT。先日、公式X(旧Twitter)アカウントにて突如公開されたティザー映像では、壮大な大自然の中で佇むメンバーそれぞれのカット共に、「LIFE GOES ON 2024.12.1 COMING SOON」という正体不明なメッセージが表示され、ファンの中では話題となっていたが、ようやくその謎が本日明かされた。

今作「LIFE GOES ON」は2004年9月22日のデビューから20年、2024年を20周年メモリアルイヤーとして駆け抜けてきたSUPER EIGHTのフィナーレに待ち構えるドームツアー「二十祭」に向けた配信限定楽曲。ファン=EIGHTERと共に歩んできた20年の軌跡への感謝と、これからも∞に続いていく未来を重ねたSUPER EIGHT流スタジアムロックとなっている。作詞・作曲・編曲は2021年2月10日リリースの楽曲「キミトミタイセカイ」と同じHi-yunk (BACK-ON)が担当。ライブではファン=EIGHTERの声が会場全体を包み込むようなSing-alongを期待できるこの楽曲が、20周年を壮大に飾り、これからのSUPER EIGHTのアンセムになることだろう。今週末12月7日からは、いよいよ全国ドームツアー「SUPER EIGHT 超DOME TOUR 二十祭」が開催される。