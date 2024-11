弾力のある肌を作り上げるスキンケア成分を厳選！エスポア「ビーグローボリュームクッション」

「エスポア」は、2024年のブラックフライデーに合わせて特別セールを実施します。

「エスポア」は、2024年のブラックフライデーに合わせて特別セールを実施。

アマゾンジャパンストアで最大60%オフの価格で購入できます。

【韓国オリーブヤングランキング1位】「ビーグローボリュームクッション」

世界中で47秒に1個売れている最強のクッションファンデーション。

潤いを保ち、弾力のある肌を作り上げるスキンケア成分を厳選し、透明感のある仕上がりが長く続くグローカバークッションです。

レイヤリングしてもムラのない薄く滑らかなカバーを実現し、長時間美しさを保ちます。

◇こんな方におすすめ◇

(1) 乾燥せずに長時間潤いのある肌を求める方

(2) 明るく滑らかな肌を望む方

(3) 透明感のある肌表現を求める方

*1:2019年8月〜2024年7月の59か月間のメーカー出荷数量(3,300,000個)から計算(国内海外合計)

■Amazon ブラックフライデー エスポアBEST商品プレビュー

プロテーラービベルベットカバークッション

【no.1】プロテーラービベルベットカバークッション

【URL】 https://amzn.asia/d/dxsk45f

リアルアイデュアルスティック

【no.2】リアルアイデュアルスティック

ウォータースプラッシュサンクリームセラミド

【no.3】ウォータースプラッシュサンクリームセラミド

■エスポア ミューズの「ウィンター PICK!」

年末年始のパーティーや集まりで目立つメイクをしたいならエスポアの新作がおすすめ!

高級感漂うトレンディなメイクアップをしたいなら、今すぐクリック!

エスポアモデルウィンター(2)

<エスポア ノーウェアリップスバーミンググロー>

全11色/各3g/通常価格2,640円(税込)

11色のカラーバリエーションは様々な肌トーンに対応、自分に合ったカラーを簡単に見つけることができます。

透明感のある発色で、唇にしっかりと密着し、唇本来の美しさを引き立てます。

#1 ヴィヴィディはイエベ向けのコーラルオレンジレッド、#2 ベリーコアはブルベ・イエベ兼用のニュートラルピーチレッド、#3 クランベリーはイエベ向けのベリーカラー、#4 ヘイベスティはブルベ向けのピンク、#5 ブルーベリーはブルベ向けのベリーモーブ、#6 ニューローズはニュートラルなソフトローズ、#7 アッシュメープルはイエベ向けのブラウンベージュ、#9 パーシモンはイエベ向けのブリックレッド、#10 ピーチライズはソフトなピーチベージュ、#11 グレーピーはブルベ向けのクールピンクです。

エスポアモデルウィンター(3)

<エスポア トーンペアリングチーク>

全4色/各9.6g/通常価格2,860円(税込)

マルチなテクスチャーとカラーで自分だけのトーン&ムードに合った血色ペアリングを演出できます。

2種類の異なるテクチャーと3つのカラーで構成されており、簡単なメイクからレイヤーメイクまでできる優秀アイテムです。

イエベブルべ別に選べる 01ピンクアイシング、02ピーチフィズ、03ヴィオレッタ、04ロゼットの全4種で自分のパーソナルカラーや好みに合わせたメイクの仕上がりが可能です。

エスポアモデルウィンター(4)

<エスポア トーンペアリングハイライター>

全3色/各9.6g/通常価格3,300円(税込)

輝きを与え、マルチにメイクを楽しむことができる「トーンペアリング」シリーズの一つ。

3段階の明度スペクトラムで構成した3カラーのマーブルハイライター。

透明度を上げるマイクロシャイニーシマーパールをたっぷりと含有し、お肌をより明るく見せてくれます。

サテンのような質感で透明感、高級感溢れるお肌の演出が可能。

嬉しい専用ブラシ付きです。

