クリスタル・パレスvsニューカッスル スタメン発表
[11.30 プレミアリーグ第13節](シェルハースト パーク)
※24:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 27 トレボ・チャロバー
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 26 クリストファー・リチャーズ
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 28 シェイク・ドゥクレ
MF 55 J. Devenny
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
[ニューカッスル]
先発
GK 22 ニック・ポープ
DF 5 ファビアン・シェア
DF 20 ルイス・ホール
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 33 ダン・バーン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 7 ジョエリントン
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 14 アレクサンデル・イサク
控え
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 25 ロイド・ケリー
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 23 ジェイコブ・マーフィー
MF 24 ミゲル・アルミロン
MF 36 ショーン・ロングスタッフ
FW 9 カラム・ウィルソン
FW 18 ウィリアム オスラ
監督
エディ・ハウ
※24:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 27 トレボ・チャロバー
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 26 クリストファー・リチャーズ
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 28 シェイク・ドゥクレ
MF 55 J. Devenny
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
[ニューカッスル]
先発
GK 22 ニック・ポープ
DF 5 ファビアン・シェア
DF 20 ルイス・ホール
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 33 ダン・バーン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 7 ジョエリントン
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 14 アレクサンデル・イサク
控え
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 25 ロイド・ケリー
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 23 ジェイコブ・マーフィー
MF 24 ミゲル・アルミロン
MF 36 ショーン・ロングスタッフ
FW 9 カラム・ウィルソン
FW 18 ウィリアム オスラ
監督
エディ・ハウ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります