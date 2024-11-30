[11.30 プレミアリーグ第13節](シェルハースト パーク)

※24:00開始

<出場メンバー>

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 6 マーク・グエヒ

DF 27 トレボ・チャロバー

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 7 イスマイラ・サール

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 12 ダニエル・ムニョス

MF 19 ウィル・ヒューズ

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 30 マット・ターナー

DF 2 ジョエル・ウォード

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 26 クリストファー・リチャーズ

DF 58 C. Kporha

MF 15 ジェフリー・シュルップ

MF 28 シェイク・ドゥクレ

MF 55 J. Devenny

FW 9 エディ・エンケティア

監督

オリバー・グラスナー

[ニューカッスル]

先発

GK 22 ニック・ポープ

DF 5 ファビアン・シェア

DF 20 ルイス・ホール

DF 21 ティノ・リブラメント

DF 33 ダン・バーン

MF 8 サンドロ・トナーリ

MF 28 ジョー・ウィロック

MF 39 ブルーノ・ギマランイス

FW 7 ジョエリントン

FW 10 アンソニー・ゴードン

FW 14 アレクサンデル・イサク

控え

GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ

DF 2 キーラン・トリッピアー

DF 25 ロイド・ケリー

MF 11 ハービー・バーンズ

MF 23 ジェイコブ・マーフィー

MF 24 ミゲル・アルミロン

MF 36 ショーン・ロングスタッフ

FW 9 カラム・ウィルソン

FW 18 ウィリアム オスラ

監督

エディ・ハウ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります