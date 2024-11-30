フライブルクvsボルシアMG スタメン発表
[11.30 ブンデスリーガ第12節](Europa-Park Stadion)
※23:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 33 J. Makengo
DF 37 M. Rosenfelder
DF 43 B. Ogbus
MF 7 ノア・バイスハウプト
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 34 M. Röhl
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
監督
シュスターユリアン
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 3 板倉滉
DF 5 マービン・フリードリヒ
DF 26 ルーカス・ウルリッヒ
DF 29 ジョー・スカリー
MF 8 ユリアン・バイグル
MF 9 フランク・オノラ
MF 14 アラサン・プレア
MF 25 ロビン・ハック
MF 27 ロッコ・ライツ
FW 11 ティム・クラインディエンスト
控え
GK 1 ヨナス・オムリン
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 22 シュテファン・ライナー
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 7 ケビン・シュテーガー
MF 16 P. Sander
MF 19 N. Ngoumou
FW 13 福田師王
FW 31 トマーシュ・チュワンチャーラ
監督
ジェラルド・セオアネ
※23:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 33 J. Makengo
DF 37 M. Rosenfelder
DF 43 B. Ogbus
MF 7 ノア・バイスハウプト
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 34 M. Röhl
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
監督
シュスターユリアン
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 3 板倉滉
DF 5 マービン・フリードリヒ
DF 26 ルーカス・ウルリッヒ
DF 29 ジョー・スカリー
MF 8 ユリアン・バイグル
MF 9 フランク・オノラ
MF 14 アラサン・プレア
MF 25 ロビン・ハック
MF 27 ロッコ・ライツ
FW 11 ティム・クラインディエンスト
控え
GK 1 ヨナス・オムリン
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 22 シュテファン・ライナー
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 7 ケビン・シュテーガー
MF 16 P. Sander
MF 19 N. Ngoumou
FW 13 福田師王
FW 31 トマーシュ・チュワンチャーラ
監督
ジェラルド・セオアネ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります