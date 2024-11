『THE BEST 2020 - 2025』初回盤Aジャケ写

デビュー5周年を迎える2025年1月22日にSnow Man初のベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』のリリースが決定した。同時に、新ビジュアルも公開。タキシード姿に身を包んだスタイリッシュなSnow Man。周年を彩るにふさわしいビジュアルに仕上がっている。 音源は新曲を含む全61曲、映像はこれまでのMV と新曲2曲のMVを入れた全30本(含む新曲) また、YouTubeで公開されているこれまでの 「Dance Practice」「Performance Video」全35本 、そして、Snow Manにとっては初となるソロ楽曲とそのMV9本、その他撮り下ろしコンテンツ多数の盛りだくさんの内容になっている。 音源DISC1には、デビューシングル「D.D.」から11枚目の最新シングル「BREAKOUT / 君は僕のもの」まで全タイトル15曲。さらに新曲として、目黒蓮主演 劇場版『トリリオンゲーム』主題歌として書き下ろされた「SBY」、これまで支え続けてくれたファンへの感謝を歌った「Dear,」が収録されている。 DISC2にはこれまで出した4枚のアルバムからリード・サブリード8曲が共通で収録。初回Aにはメンバーセレクトの11曲、初回Bにはファンクラブ会員アンケート結果に基づくファン人気曲11曲を収録。通常盤には、不二家「LOOK」「不二家洋菓子店」Smile Switch新テーマソング「A PIECE OF CAKE」、メンバーそれぞれの個性が輝く、初となるソロ新曲9曲の全39曲を収録。 映像コンテンツも盛りだくさん。 初回Aには「SBY」・「Dear,」といった撮り下ろしMVを含む全30本のMVのほか、「SBY」マルチアングル映像、メイキング映像などの特典映像を収録。また、デビュー曲「D.D.」から「One」までMV28本にメンバーオーディオコメンタリーがつく。 初回盤Bには、「Dance Video」「Lip Sync Video」に加え、YouTubeで公開されてきた「Dance Practice」「Performance Video」全35本を初商品化。さらに、撮り下ろし特典映像に加え、メンバーのソロ楽曲MVが9本収録される。 これまでの軌跡をたどる楽曲・映像だけでなく、新録曲・撮り下ろし映像も盛りだくさんな『THE BEST 2020 - 2025』。デビュー5周年を記念するベストアルバムにふさわしい内容となっている。