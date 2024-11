毎週土曜よる7時56分より日本テレビ系にて放送、有働由美子と松下洸平がお送りする「with MUSIC」。12月7日(土)は、よる7時より2時間スペシャルを放送。出演アーティスト、歌唱楽曲を解禁!

今回は「冬に1番歌われた曲TOP50」をテーマに、2000年から2024年までの25年間のカラオケで歌われた冬の名曲ランキングを発表!

よみうりランドの豪華イルミネーションから届けるクリスマスソング企画では、Crystal KayとMay J.がよみうりランドの豪華60周年特別イルミネーションの中からクリスマスソングを披露!Crystal Kay×May J.でクリスマスの定番曲「All I Want for Christmas is You」をSPコラボで披露する。

さらに、Crystal Kayは桑田佳祐の名曲「白い恋人達」、May J.は松任谷由実の「恋人がサンタクロース」をソロパフォーマンス!

TWICEやStray Kidsが所属する事務所の創設者であり、NiziUやNEXZの生みの親であるJ.Y. Parkの「with MUSIC」初パフォーマンスが決定!最新曲の「Easy Lover」と、日本のテレビ初披露となる山下達郎の「クリスマス・イブ」を歌唱する。

EXILE TAKAHIROの「with MUSIC」初パフォーマンスが決定!EXILEのラブバラードを代表するヒット曲「Lovers Again」を<EXILE RESPECT>バージョンで披露する。

2011年にデビューし、メンバー全員がバラエティ番組や映画、ドラマなど多方面に活躍しているKis-My-Ft2は最新曲の「Curtain call」を披露!

若者を中心に絶大な人気を誇る4ピースバンドの緑黄色社会は、浜辺美波・赤楚衛二出演映画の主題歌である最新曲「馬鹿の一つ覚え」を披露!

King & Princeは、三浦大知とコラボ制作した最新曲「WOW」と、2001年にリリースされたKinKi Kidsの大ヒット曲ラブソング「愛のかたまり」を披露!

デビューシングルから7作連続のシングル売り上げ1位を記録しているグローバルボーイズグループ・INIは最新曲「WMDA(Where My Drums At)」を披露!さらに、グループのメインボーカルを務める尾崎匠海、郄塚大夢、藤牧京介の3人はシンガーソングライター優里のヒット曲「ベテルギウス」をテレビ初披露する。

デビューからオリコンシングルチャート35作連続、通算35作目の1位を獲得している国民的アイドル・乃木坂46は4期生の遠藤さくらがセンターを務める最新曲「歩道橋」を披露!

<出演者>

MC:有働由美子

アーティストナビゲーター:松下洸平

アーティスト(※五十音順):INI、EXILE TAKAHIRO 、Kis-My-Ft2、King & Prince、Crystal Kay、J.Y. Park、乃木坂46、May J.、緑黄色社会

