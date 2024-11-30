BE:FIRST「Sailing」MVプレミア公開決定＆ティザー映像公開
BE:FIRST「Sailing」MVティザーサムネイル
7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのTVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌「Sailing」のMusic Videoが12月4日23時30分にBE:FIRST公式YouTubeチャンネルからプレミア公開されることが決定した。
【動画】BE:FIRST / Sailing -Teaser-
TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌「Sailing」のMusic Videoが、12月4日23時30分にBE:FIRST公式YouTubeチャンネルでプレミア公開される。
Music Videoの公開に先駆けて公開されたティザー映像では一足先に「Sailing」のMusic Videoの世界観を味わうことができる。「ONE PIECE」の要素が散りばめられているMusic Videoになっている。
さらにMusic Videoが公開される同日に生出演が決定しているフジテレビ系列「2024 FNS歌謡祭 第1夜」では「Sailing」のTV初披露が決定した。「Sailing」のパフォーマンスが初解禁される。