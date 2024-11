12月7日放送の『with MUSIC』(日本テレビ系)2時間スペシャルの出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。

(関連:『あんスタ』Special for Princess!を取り巻く“史上初” コンテンツの“枠”を超えて挑むエスプリとは?)

今回発表されたのは、INI、EXILE TAKAHIRO、Kis-My-Ft2、King & Prince、Crystal Kay、J.Y. Park、乃木坂46、May J.、緑黄色社会の9組。

今回は、“冬に1番歌われた曲TOP50”をテーマに、2000年から2024年までの25年間のカラオケで歌われた冬の名曲ランキングを発表。EXILE TAKAHIRO、乃木坂46の久保史緒里と与田祐希、INIの尾崎匠海と髙塚大夢と藤牧京介が好きな冬の名曲を語り合う。

Crystal KayとMay J.は、よみうりランドの60周年特別イルミネーションの中からクリスマスの定番曲「All I Want for Christmas is You」をスペシャルコラボで披露。また、Crystal Kayは桑田佳祐の「白い恋人達」、May J.は松任谷由実の「恋人がサンタクロース」をソロパフォーマンスする。

番組初パフォーマンスとなるJ.Y. Parkは、最新曲の「Easy Lover」と日本のテレビ初披露となる山下達郎の「クリスマス・イブ」を歌唱。同じく番組初登場となるEXILE TAKAHIROは、EXILEのラブバラード「Lovers Again」を“EXILE RESPECTバージョン”で披露する。

Kis-My-Ft2は、最新曲の「Curtain call」を披露。緑黄色社会は浜辺美波、赤楚衛二出演映画の主題歌である最新曲「馬鹿の一つ覚え」を歌唱する。King & Princeは、三浦大知とコラボ制作した最新曲「WOW」とKinKi Kidsのラブソング「愛のかたまり」をパフォーマンス。

INIは、最新曲「WMDA(Where My Drums At)」を披露。グループのメインボーカルを務める尾崎匠海、髙塚大夢、藤牧京介の3人は、優里の「ベテルギウス」をテレビ初披露する。乃木坂46は、4期生の遠藤さくらがセンターを務める最新曲「歩道橋」をパフォーマンスする。

(文=リアルサウンド編集部)