バルセロナvsラス・パルマス スタメン発表
[11.30 ラ・リーガ第15節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※22:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 26 Ander Astralaga
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 セルジ・ドミンゲス
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 41 Guille Fernández
FW 7 フェラン・トーレス
FW 18 パウ・ビクトル
FW 19 ラミネ・ヤマル
監督
ハンジ・フリック
[ラス・パルマス]
先発
GK 1 ヤスパー・シレッセン
DF 3 ミカ・マルモル
DF 4 アレックス・スアレス
DF 15 スコット・マッケンナ
DF 18 ビティ
MF 5 ハビ・ムニョス
MF 8 ホセ・カンパーニャ
MF 10 アルベルト・モレイロ
MF 19 サンドロ・ラミレス
MF 20 キリアン・ロドリゲス
FW 37 ファビオ・シウバ
控え
GK 13 ディンコ・ホルカシュ
DF 2 マルビン・パク
DF 28 フアンマ・エルソグ
MF 6 ファビオ・ゴンサレス
MF 11 ベニート・ラミレス
MF 12 エンツォ・ロイオディチェ
MF 14 マヌ・フステル
MF 21 イバン・ヒル
MF 24 アドナン・ヤヌザイ
FW 9 マルク・カルドナ
FW 16 オリバー・マクバーニー
FW 17 ハイメ・マタ
監督
ディエゴ・マルティネス
※22:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 26 Ander Astralaga
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 セルジ・ドミンゲス
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 41 Guille Fernández
FW 7 フェラン・トーレス
FW 18 パウ・ビクトル
FW 19 ラミネ・ヤマル
監督
ハンジ・フリック
[ラス・パルマス]
先発
GK 1 ヤスパー・シレッセン
DF 3 ミカ・マルモル
DF 4 アレックス・スアレス
DF 15 スコット・マッケンナ
DF 18 ビティ
MF 5 ハビ・ムニョス
MF 8 ホセ・カンパーニャ
MF 10 アルベルト・モレイロ
MF 19 サンドロ・ラミレス
MF 20 キリアン・ロドリゲス
FW 37 ファビオ・シウバ
控え
GK 13 ディンコ・ホルカシュ
DF 2 マルビン・パク
DF 28 フアンマ・エルソグ
MF 6 ファビオ・ゴンサレス
MF 11 ベニート・ラミレス
MF 12 エンツォ・ロイオディチェ
MF 14 マヌ・フステル
MF 21 イバン・ヒル
MF 24 アドナン・ヤヌザイ
FW 9 マルク・カルドナ
FW 16 オリバー・マクバーニー
FW 17 ハイメ・マタ
監督
ディエゴ・マルティネス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります