¡Ú£×£×£Å¡ÛÃæÍ¸¿¿Êå¡¡Ìó£·¤«·î¤Ö¤êÉüµ¢Àï¤ÇÉÔµ¤Ì£¤Ë¾¡Íø¡ÄÍðÆþ¤Î£Ì£Á¥Ê¥¤¥È¤ÏÆÇÌ¸¤Ç·âÂà¡ª
¡¡£×£×£Å¤Îà¥¦¥§¥¤¥ï¡¼¥É¡¦¥µ¥à¥é¥¤áÃæÍ¸¿¿Êå¡Ê£´£´¡Ë¤¬¡¢Ìó£·¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç¿·¤¿¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ç¡¢È¾Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀïÀþÉüµ¢¡£ÉÔµ¤Ì£¥á¡¼¥¯¤È±Ç²è¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°Å¹õ¶ª¥·¥¹¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë°áÁõ¤Ç¡¢£²½µÏ¢Â³¤Ç£Ì£Á¥Ê¥¤¥È¤ò½±·â¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢£Ð£Ì£Å¡Ö£Ð£Ì£Å¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡§¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥¹¡×¡Ê£³£°Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£²·î£±Æü¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡Ë¤Ç¡¢¥Ê¥¤¥È¤Î»ý¤Ä£Õ£Ó²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡£²£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡Ë¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡Ê¥æ¥¿½£¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸µ£Õ£Ó²¦¼Ô¤Î¶¯¹ë¥¢¥ó¥É¥é¥Ç¤òÁê¼ê¤Ë¡¢Ìó£·¤«·î¤Ö¤ê¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Î¡Ö¥¶¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥µ¥ó¡×¤Ï¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ù°¤ÇÉÔµÈ¤Ê¥à¡¼¥É¤òÉº¤ï¤»¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢·ã¤·¤¤ÂÇ·â¤Ç°µÅÝ¡£ÆÍ¤¤È¥Ò¥¶½³¤ê¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç¥¢¥ó¥É¥é¥Ç¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥é¥Ç¤ÏÆÀ°Õ¤Î¶õÃæ»¦Ë¡¤ÇÈ¿·â¤·¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢ÃæÍ¸¤Ï¥È¥Ú¡¦¥¹¥¤¥·¡¼¥À¤ò¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤Ç·Þ·â¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç¾ì³°¤ËÅ¾Íî¤µ¤»¤é¤ì¡¢¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤«¤é¡¢¥¢¥ó¥É¥é¥Ç¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¤½¤Î¾ìÄ·¤Ó¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¥×¥ì¥¹¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ë¥Ü¡¼¤Ç¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤È¤â¤Ë¤¯¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃæÍ¸¤Ï£³¥«¥¦¥ó¥È¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¥¢¥ó¥É¥é¥Ç¤Ï¥¹¥ê¡¼¥¢¥ß¡¼¥´¥¹¡Ê£³Ï¢Â³¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¡Ë¤ÇÃæÍ¸¤ò¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÝ¤ì¤¿ÃæÍ¸¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Ë¡¼¤ÇÆÍ¿Ê¡£¤³¤³¤ÇÃæÍ¸¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¾åÃÊ¤Î¥¿¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤ò°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥¢¥ó¥É¥é¥Ç¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¶â¶ñ¤Ë·ãÆÍ¤µ¤»¡¢°ìµ¤¤Ë·ÁÀªµÕÅ¾¡£ºÇ¸å¤ÏÁê¼ê¤ÎÇØ¸å¤«¤é¼ó¤Ë¥¥ó¥·¥ã¥µ¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ß¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡¢£²½µÏ¢Â³¤Ç½±·âÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿²¦¼Ô¥Ê¥¤¥È¤¬ÍðÆþ¡£ÃæÍ¸¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ»¤ò³°¤ì¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤ÏÆÇÌ¸Ê®¼Í¤À¡£²¦¼Ô¤Î´éÌÌ¤ò¥É¥¹¹õ¤¯À÷¤á¾å¤²¤¿¡£¤Î¤¿¤¦¤Á²ó¤ê½¹ÂÖ¤ò¤µ¤é¤¹¥Ê¥¤¥È¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢ÃæÍ¸¤ÏÉÔÅ¨¤ÊÉ½¾ð¤Ç²ÖÆ»¤ò°ú¤ÍÈ¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£²¦ºÂÀï¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£