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¡ØTHE BEST 2020 - 2025¡Ù
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◾︎½é²óÈ×A¡Ú2CD+2DVD¡Û
JWCD-98661¡Á2/B¡ÁC 4,800±ß(ÀÇÈ´) / 5,280±ß(ÀÇ¹þ)
◾︎½é²óÈ×A¡Ú2CD+Blu-ray¡Û
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»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹ + ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
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¢¨¡Ú2CD+2DVD¡Û¡¢¡Ú2CD+Blu-ray¡Û¤Î²Á³Ê¡¦»ÅÍÍ¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¶¦ÄÌ
¡üCD-1 (¼ýÏ¿Í½Äê)
01. D.D.
02. KISSIN' MY LIPS
03. Stories
04. Grandeur
05. HELLO HELLO
06. Secret Touch
07. ¥Ö¥é¥¶¡¼¥Ó¡¼¥È
08. ¥ª¥ì¥ó¥¸kiss
09. ¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼
10. W
11. Dangerholic
12. LOVE TRIGGER
13. We'll go together
14. BREAKOUT
15. ·¯¤ÏËÍ¤Î¤â¤Î
16. SBY
17. Dear,
¡üCD-2 (¼ýÏ¿Í½Äê)
01. EVOLUTION
02. ½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ Memories
03. JUICY
04. ¥Ü¥¯¤È¥¥ß¤È
05. ¤¢¤¤¤³¤È¤Ð
06. slow...
07. EMPIRE
08. One
09. ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥È¥ì¥ó¥Ç¥£
10. Sugar
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13. ËÍ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Í¡£
14. ¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó
15. Julietta
16. ¥¯¥é¥¯¥é
17. Hip bounce!!
18. Super Sexy
19. ±ï -YUÁN-
¡ü2DVD / Blu-ray (¼ýÏ¿Í½Äê)
01. D.D. (Music Video)
02. KISSIN' MY LIPS (Music Video)
03. Stories (Music Video)
04. Grandeur (Music Video)
05. Big Bang Sweet (Music Video)
06. ¥Ê¥ß¥À¤Î³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¹Ô¤± (Music Video)
07. HELLO HELLO (Music Video)
08. ±ï -YUÁN- (Music Video)
09. EVOLUTION (Music Video)
10. ½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ Memories (Music Video)
11. Snow World (Music Video)
12. Secret Touch (Music Video)
13. ¥Ö¥é¥¶¡¼¥Ó¡¼¥È (Music Video)
14. ¥ª¥ì¥ó¥¸kiss (Music Video)
15. JUICY (Music Video)
16. ¥Ü¥¯¤È¥¥ß¤È (Music Video)
17. ¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼ (Music Video)
18. W (Music Video)
19. ¤¢¤¤¤³¤È¤Ð (Music Video)
20. slow... (Music Video)
21. Dangerholic (Music Video)
22. DA BOMB (Music Video)
23. LOVE TRIGGER (Music Video)
24. We'll go together (Music Video)
25. BREAKOUT (Music Video)
26. ·¯¤ÏËÍ¤Î¤â¤Î (Music Video)
27. EMPIRE (Music Video)
28. One (Music Video)
29. SBY (Music Video)
30. Dear, (Music Video)
31. SBY (¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë±ÇÁü)
32. Behind The Scenes
- CD Jacket Photoshoot
- SBY
- Dear,
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◾︎½é²óÈ×B¡Ú2CD+2DVD¡Û
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◾︎½é²óÈ×B¡Ú2CD+Blu-ray¡Û
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Æ°²èB»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉõÆþ
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¡üCD-1 (¼ýÏ¿Í½Äê)
¢¨½é²óÈ×A_CD-1¶¦ÄÌ
01. D.D.
02. KISSIN' MY LIPS
03. Stories
04. Grandeur
05. HELLO HELLO
06. Secret Touch
07. ¥Ö¥é¥¶¡¼¥Ó¡¼¥È
08. ¥ª¥ì¥ó¥¸kiss
09. ¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼
10. W
11. Dangerholic
12. LOVE TRIGGER
13. We'll go together
14. BREAKOUT
15. ·¯¤ÏËÍ¤Î¤â¤Î
16. SBY
17. Dear,
¡üCD-2 (¼ýÏ¿Í½Äê)
01. EVOLUTION
02. ½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ Memories
03. JUICY
04. ¥Ü¥¯¤È¥¥ß¤È
05. ¤¢¤¤¤³¤È¤Ð
06. slow...
07. EMPIRE
08. One
09. Crazy F-R-E-S-H Beat
10. ¥Õ¥¡¥ó¥¿¡¼¥Ê¥â¡¼¥ì
11. ¥Ê¥ß¥À¤Î³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¹Ô¤±
12. EVERYTHING IS EVERYTHING
13. Party! Party! Party!
14. ¥¤¥Á¥Ð¥ó¥Ü¥·
15. Tic Tac Toe
16. POWEEEEER
17. ËÍ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥É¥é¥Þ
18. Cry out
19. DA BOMB
¡ü2DVD / Blu-ray (¼ýÏ¿Í½Äê)
01. Crazy F-R-E-S-H Beat (Dance Video)
02. Stories (Dance Video)
03. Big Bang Sweet (Dance Edit)
04. YumYumYum ~SpicyGirl~ (Dance Video)
05. ËÍ¤ÎÈà½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¡£ (Lip Sync Video)
06. REFRESH (Dance Video)
07. From Today (Lip Sync Video)
08. Wonderful! ¡ß Surprise! (Lip Sync Video)
09. Feel the light, Lovely (Dance Video)
10. Luv Classic (Lip Sync Video)
11. BREAKOUT (Music Video (Dance Ver.))
12. D.D. (Dance Practice)
13. KISSIN' MY LIPS (Dance Practice)
14. Stories (Dance Practice)
15. ·¯¤ÎÈà»á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ (Dance Practice)
16. Black Gold (Dance Practice)
17. Grandeur (Dance Practice)
18. HELLO HELLO (Dance Practice)
19. EVOLUTION (Dance Practice)
20. Infighter (Dance Practice)
21. ¥Ö¥é¥¶¡¼¥Ó¡¼¥È (Dance Practice)
22. ¥ª¥ì¥ó¥¸kiss (Dance Practice)
23. JUICY (Dance Practice)
24. Movin' up (Dance Practice)
25. ¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼ (Dance Practice)
26. W (Dance Practice)
27. slow... (Dance Practice)
28. Cry out (Dance Practice)
29. POWEEEEER (Dance Practice)
30. Dangerholic (Dance Practice)
31. LOVE TRIGGER (Dance Practice)
32. We'll go together (Performance Video)
33. BREAKOUT (Dance Practice)
34. ·¯¤ÏËÍ¤Î¤â¤Î (Performance Video)
35. EMPIRE (Performance Video)
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JWCD-98669¡Á70 3,600±ß(ÀÇÈ´) / 3,960±ß(ÀÇ¹þ)
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Æ°²èC»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉõÆþ
¡üCD-1 (¼ýÏ¿Í½Äê)
01. D.D.
02. KISSIN' MY LIPS
03. Stories
04. Grandeur
05. HELLO HELLO
06. Secret Touch
07. ¥Ö¥é¥¶¡¼¥Ó¡¼¥È
08. ¥ª¥ì¥ó¥¸kiss
09. ¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼
10. W
11. Dangerholic
12. LOVE TRIGGER
13. We'll go together
14. BREAKOUT
15. ·¯¤ÏËÍ¤Î¤â¤Î
16. SBY
17. Dear,
18. EVOLUTION
19. ½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ Memories
20. Snow Man's Life
¡üCD-2 (¼ýÏ¿Í½Äê)
01. JUICY
02. ¥Ü¥¯¤È¥¥ß¤È
03. Happy Birthday
04. ¤¢¤¤¤³¤È¤Ð
05. slow...
06. Nine Snow Flash
07. EMPIRE
08. One
09. KANPAI Year!!
10. A PIECE OF CAKE
11¡Á19 ¥½¥í³Ú¶Ê 9¶Ê
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½é²óÈ×B (JWCD-98665¡Á6/B¡ÁC¡¢JWCD-98667¡Á8/B)¡§ÆÃÅµB
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