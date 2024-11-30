ÄÌ»»14Ç¯ºßÀÒ¡¢µþÅÔFWµÜµÈÂó¼Â¤¬2ÅÙÌÜ¤ÎÂàÃÄ ¡Ö¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ù¤·¤¤¡×
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï30Æü¡¢FWµÜµÈÂó¼Â(32)¤Î·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
µÜµÈ¤ÏµþÅÔ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢2008Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é2015Ç¯¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿¡£
2016Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2019Ç¯¤«¤éµþÅÔ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
µþÅÔ¤Ç¤ÎÄÌ»»14Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Ç8»î¹ç1ÆÀÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¡£YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç2»î¹ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
µþÅÔÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿µÜµÈ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤¤¤Ä¤âÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA¤Ç13ÈÖ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤º¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥æ¡¼¥¹¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÈÌó15Ç¯È¾¤â¤Î´Ö¡¢¥µ¥ó¥¬¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¶»¤Ë¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¦¾ð¤Ï¤³¤ÎÀè¤âËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥µ¥ó¥¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È°ì½ï¤ËÀï¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ò±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
µÜµÈ¤ÏµþÅÔ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢2008Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é2015Ç¯¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿¡£
2016Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2019Ç¯¤«¤éµþÅÔ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
µþÅÔ¤Ç¤ÎÄÌ»»14Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Ç8»î¹ç1ÆÀÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¡£YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç2»î¹ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡ÖµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤¤¤Ä¤âÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA¤Ç13ÈÖ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤º¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥æ¡¼¥¹¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÈÌó15Ç¯È¾¤â¤Î´Ö¡¢¥µ¥ó¥¬¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¶»¤Ë¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¦¾ð¤Ï¤³¤ÎÀè¤âËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥µ¥ó¥¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È°ì½ï¤ËÀï¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ò±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×