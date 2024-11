Reolが、初音ミクとデュエットした「ヒビカセ」のライブ映像をYouTubeにて公開した。公開されたのは、Reolが8月に開催した初の東京・日本武道館公演<No title>での映像だ。11月29日にReolが自身のXアカウントに「明日夜、LIVE 'No title' より一曲公開します リリース十周年ということでNo title収録曲から、おたのしみに」と投稿し、ファンからのアンケートを元に、デビューアルバム『No title』収録曲である「ヒビカセ」の動画を投稿した。「ヒビカセ」は、Reolがボーカロイド・初音ミクに向けて2014年にGigaとともに書き下ろした楽曲であり、映像はLED上の初音ミクとReolがデュエットする貴重なライブ映像となっている。

『Reol Oneman Live 'No title' in NIPPON BUDOKAN』



▲Legit盤ジャケット画像 ▲Legit盤ジャケット画像

▲通常盤ジャケット画像 ▲通常盤ジャケット画像

2025年1月15日(水)発売予約リンク: https://Reol.lnk.to/Notitle0817Legit盤予約(FC会員限定):https://reol.jp/feature/no_title_legitLegit盤(Blu-ray+CD+GOODS)VVX8-20 ¥13,800(税込)※ファンクラブ会員限定盤通常盤(DVD2枚組)SEBL-335 ¥6,930(税込)通常盤(Blu-ray)SEXL-310 ¥7,480(税込)[Blu-ray , DVD]<Reol Oneman Live 'No title' i>n Nippon Budokan 2024.8.1701. introduction(-Ending-)02. 極彩色03. オオエドランヴ04. insider05. 宵々古今06. 生命線07. アシンメトリー08. 第六感09. サイサキ10. RE RESCUE11. 1LDK12. Echo13. 白夜14. REOL BDK SCREAM〜-BWW SCREAM-〜ちるちる〜サマーホラーパーティ〜神様になった日〜DetaramE KiddinG〜VIP KID〜エンドレスライン〜ニュータイプトーキョー〜コノヨ Loading...〜ギミアブレスタッナウ15. B1216. drop pop candy17. ヒビカセ18. 劣等上等19. Boy20. DDD21. 感情御中 - WANT U LUV IT-22. -ムーブのための試奏曲 Nr.4-23. たい24. 金字塔25. 煽げや尊し26. No title27. ディア28. ギガンティックO.T.N29. -Opening-NAKED 'No title'[CD(Legit盤のみ)]-REOL BDK SCREAM-[GOODS(Legit盤のみ)]Reol×望月けい アクリルキーホルダー(10th)No title 10th Metal CharmNo title 10th Memorial Tapestry[早期予約特典]「Reolメッセージ入り'No title'ラミネートパス」[CD早期予約特典期間]2024年11月16日(土)20:00〜2024年12月9日(月)23:59※詳細は対象オンラインショップの商品ページにて▼対象店舗Sony Music Shopタワーレコード全店 (オンライン含む / 一部店舗除く)HMV全店(HMV&BOOKS online含む / 一部店舗除く)TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)Amazon.co.jp楽天ブックスセブンネットショッピング▼対象商品『Reol Oneman Live 'No title' in NIPPON BUDOKAN』2025年1月15日(水)発売Legit盤(Blu-ray+CD+GOODS)VVX8-20 ¥13,800(税込)※ファンクラブ会員限定盤通常盤(DVD2枚組)SEBL-335 ¥6,930(税込)通常盤(Blu-ray)SEXL-310 ¥7,480(税込)[店舗別予約特典]楽天ブックス:オリジナルアクリルコースターセブンネットショッピング:オリジナルトートエコバッグAmazon.co.jp:ビジュアルシート※絵柄は後日発表▼対象商品『Reol Oneman Live 'No title' in NIPPON BUDOKAN』2025年1月15日(水)発売通常盤(DVD2枚組)SEBL-335 ¥6,930(税込)通常盤(Blu-ray)SEXL-310 ¥7,480(税込)商品詳細:https://reol.jp/feature/no_title#disc予約リンク:https://Reol.lnk.to/Notitle0817