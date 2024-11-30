ポルカドットスティングレイ、新曲「キメラ」を12月11日に配信リリース
2025年に結成10周年を迎えるポルカドットスティングレイが、新曲「キメラ」を12月11日に配信リリースすることが発表となった。同楽曲は10月15日に行われた雫の生誕を祝うライブイベント＜#教祖爆誕 ワンマン＞で初披露されたものだ。
◆ポルカドットスティングレイ 動画 / 画像
新曲リリースは現在開催中の全国ツアー＜#一巻の終わりツアー＞福岡公演にて発表されたもの。「キメラ」は各セクションがいろいろな顔を見せるポルカの技術が煌めくエモーショナルでクールな楽曲だ。ポルカドットスティングレイのライブのサポートをしているキーボーディストのtoriyama takashi氏も制作に参加した。この発表に併せて新曲「キメラ」のティザーフォトも公開となった。
■新曲「キメラ」
※12月1日(日)20:30放送 FM NACK5『ポルカ雫の刈り上げラボ』にて初オンエア
■FM NACK5『ポルカ雫の刈り上げラボ』
番組HP：https://www.nack5.co.jp/program/kariage795/
番組X(旧Twitter)：https://x.com/kariage795
■テレビアニメ『この会社に好きな人がいます』
▼放送局
TOKYO MX 毎週月曜23:00〜
BSフジ 毎週火曜24:00〜
サンテレビ 毎週月曜23:30〜
原作：榎本あかまる「この会社に好きな人がいます」(講談社「モーニング」)
監督：武市直子
シリーズ構成：横谷昌宏
キャラクターデザイン：大沢美奈
アニメーション制作：BLADE
製作：「この会社に好きな人がいます」製作委員会
オープニング主題歌：ポルカドットスティングレイ「あのね、」
エンディング主題歌：pachae「ふたりじめ」
公式HP：https://kaishani-sukinahito.com/
公式X：https://x.com/kaishani_suki
■＜ポルカドットスティングレイ 2024 #一巻の終わりツアー＞
11月16日(土) 宮城・仙台Rensa
open17:00 / start18:00
（問）G.I.P 0570-01-9999
●＜ポルフェス87 #一巻の終わりツアー＞
11月23日(土/祝) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO
open17:00 / start18:00
（問）ジェイルハウス 052-936-6041
●＜ポルフェス88 #一巻の終わりツアー＞
11月30日(土) 福岡・福岡DRUM LOGOS
open17:00 / start18:00
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
●＜ポルフェス89 #一巻の終わりツアー＞
12月07日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
open17:00 / start18:00
（問）GREENS 06-6882-1224
■＜ポルカドットスティングレイ #ポルカVS 〜お世話になった先輩を殴りに行く〜＞追加公演
2025年1月29日(水) 東京・Spotify O-EAST
open18:00 / start19:00
出演者：ポルカドットスティングレイ / KANA-BOON
（問）HOT STUFF PROMOTION 03-5720-9999 / www.red-hot.ne.jp
関連リンク
◆ポルカドットスティングレイ オフィシャルX
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