■テレビアニメ『この会社に好きな人がいます』



放送開始：2025年1月6日(月)より▼放送局TOKYO MX 毎週月曜23:00〜BSフジ 毎週火曜24:00〜サンテレビ 毎週月曜23:30〜原作：榎本あかまる「この会社に好きな人がいます」(講談社「モーニング」)監督：武市直子シリーズ構成：横谷昌宏キャラクターデザイン：大沢美奈アニメーション制作：BLADE製作：「この会社に好きな人がいます」製作委員会オープニング主題歌：ポルカドットスティングレイ「あのね、」エンディング主題歌：pachae「ふたりじめ」公式HP：https://kaishani-sukinahito.com/公式X：https://x.com/kaishani_suki