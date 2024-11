羊文学が、THE FIRST TAKEの新コンテンツFLASH THE FIRST TAKEに登場、TVアニメ『【推しの子】』第二期エンディング主題歌「Burning」をパフォーマンスした。FLASH THE FIRST TAKEはTHE FIRST TAKEと同じく、白い空間の中でアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画だ。限られた秒数と空間のなか、60秒で表現されるアーティストの一瞬を感じられるコンテンツとなる。

■<Shaun the Sheep × Hitsujibungaku POP-UP STORE>

会期:12月6日(金)〜11日(水)

会場:西武渋谷店A館2階=イベントスペース

※グッズ等商品詳細は後日発表

※数量限定カラーの「まほうがつかえるニットセーター2024」も100枚限定で販売予定

※プレゼントキャンペーンは展示写真の中からランダムで1点プレゼント

イベント詳細:https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/topics/page/241206ShauntheSheep-Hitsujibungaku.html

映像作品詳細:https://www.hitsujibungaku.info/news/



■<まほうがつかえる2024>

12月10日(火) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

open17:30 / start18:30

12月24日(火) 大阪・フェスティバルホール

open17:30 / start18:30

▼チケット

全席指定:前売6,500円(税込)

(問)スマッシュ 03-3444-6751

関連リンク

◆羊文学 オフィシャルサイト

◆羊文学 オフィシャルX(旧Twitter)

◆羊文学 オフィシャルInstagram

◆羊文学 オフィシャルYouTubeチャンネル

なお、羊文学は12月6日より西武渋谷店とのコラボレーションによるクリスマスマーケットを開催することが決定した。会場では“ひつじのショーン×羊文学”のコラボレーション企画でメインビジュアルを手掛けたイラストレーターの深川優の描く世界に入り込めるフォトスポットが設けられるほか、“ひつじのショーン×羊文学”のコラボレーショングッズの販売、12月10日(火)に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催される羊文学クリスマスライブ<まほうがつかえる2024>のライブグッズ先行販売が行われる予定だ。さらに、2024年4月に開催された横浜アリーナワンマンライブ<羊文学 LIVE 2024 “III”>のLIVEフォトエキシビジョンも同時開催。会場にて映像作品(DVD / Blu-ray)『羊文学 LIVE 2024 “III” at 横浜アリーナ』購入者から抽選で、実際に展示使用された額入り写真(A2サイズ)が当たるプレゼントキャンペーンも実施される。羊文学は12月11日(水)放送の『2024 FNS歌謡祭』に出演することも決定している。