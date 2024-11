ÍÓÊ¸³Ø¡ØFLASH THE FIRST TAKE¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡ª¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙED¼çÂê²Î¡ÖBurning¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかで60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦!

羊文学が、『THE FIRST TAKE』の新コンテンツ『FLASH THE FIRST TAKE』に登場。

『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかでアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。

今回、羊文学はTVアニメ『【推しの子】』第二期エンディング主題歌として話題になった「Burning」を披露。60秒という限られた時間でどんなパフォーマンスを繰り広げているのか、注目だ。

なお、羊文学は12月11日に放送されるフジテレビ『2024 FNS歌謡祭』に出演する。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

羊文学 OFFICIAL SITE

https://www.hitsujibungaku.info/