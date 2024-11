今年10周年を迎えた7人組グループ・WEST.とWOWOWがタッグを組んで送る、オリジナルライブ『WEST. 10th Anniversary WOWOW Special』(放送・配信中)。来年1月27日の午後8時からメンバーの未公開インタビューをまとめた特別番組『WEST. 10th Anniversary Interview -未公開集-』を、放送・配信することが決定した。

また、12月22日にはこれまでオリジナルライブ「WOWOW presents WEST. 10th Anniversary Live “W”」とその裏側に迫る「Behind The Scenes - WEST. 10th Anniversary Live “W”」を一挙に放送・配信。WEST.の10周年記念特集を届ける。リハーサルや収録中の様子など、オリジナルライブに挑戦するWEST.の様子をカメラが密着した『Behind The Scenes - WEST. 10th Anniversary Live "W"』。7人は挑戦後の感想だけでなく、デビュー10周年を迎えた彼らの現在、未来についてもソロインタビューも交えながら熱く語っている。今回、そのインタビュー未公開部分を「未公開集」として放送・配信。WEST.のさらなる魅力に触れることができる。12月22日午後10時からは、オリジナルライブ本編を独占放送・配信。11時からは『Behind The Scenes』を放送・配信する。