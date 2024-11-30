¡ÚÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¡¦£Çµ¥¹¥Ô¡¼¥É²¦·èÄêÀï¡ÛÎëÌÚ·½°ìÏº¤¬£²ÃåÍ¥½Ð¡Ö30ºÐ¤ÇÁá¤¯£±Ãå¤¬¼è¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤Î£Çµ¡ÖÂè£¶£¶²ó¥¹¥Ô¡¼¥É²¦·èÄêÀï¡×¤Ï£³£°Æü¡¢½à·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ·½°ìÏº¡Ê£³£°¡áÉÍ¾¾¡Ë¤Ïº£Àá¡¢¥Þ¥·¥ó¤Î»Å¾å¤²¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Á°¸¡Æü¤«¤é¥Ñ¡¼¥Ä¸ò´¹¤òÏ¢Æü¹Ô¤¦¤â¤Î¤Î£³ÆüÌÜ¤Î½à¡¹·è¾¡Àï¤Ï£³Ãå¡£¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥±¡¼¥¹¤È¥ê¥ó¥°¤òÂØ¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À½à·è¾¡Àï£±£²£Ò¤Ï£²Ãå¡Ä¡£²¿¤È¤«Í¥¾¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢É½¾ð¤Ïºã¤¨¤Ê¤¤¡£
¡Ö£³ÆüÌÜ¤è¤ê¤ÏÂ¿¾¯¡¢¤¤¤¤¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢»îÁö¤ÇÍµÈ¡ÊÃ¤Ìé¡Ë¤µ¤ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÏÁá¤¯¥°¥ê¥Ã¥×¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¥ì¡¼¥¹Â¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥ä¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»×¤¤ÀÚ¤êÆÍ¤Ã¹þ¤á¤Æ£²Ãå¤Ë¹Ô¤±¤¿¡×
¡¡À°È÷¤¬¼Â¤é¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¸ò´¹¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¤È¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤òÂØ¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£¥¯¥é¥ó¥¯¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÆ°¤¤¤¿¤â¤Î¡£¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤â¼ÂÀÓ¤¢¤ëÃæ¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤ß¤ë¡£Àî¸ý¡Ê£Ó£Ç¡¦ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ë¤Î»þ¤Û¤É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£³£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö£³£°ºÐ¤ÇÁá¤¯£±Ãå¤¬¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤ò¥Á¥é¥ê¡£Í¥¾¡Àï¡¢£ÖÃ¥¼è¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç£±ÆüÃÙ¤ì¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¾¡Íø¤ò¡½¡½¡£¤Þ¤º¤Ï»îÁö¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£