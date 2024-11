モデルのKoki,が29日(金)、気品あふれる美麗ドレスショットを公開した。



木村拓哉と工藤静香の次女であるKoki,。モデルとして活躍するほか、女優や作曲家としても活動している。来年3月20日(木)と5月1日(木)には主演映画『女神降臨』が前後編でそれぞれ公開することが決定している。



Koki,は29日、「Thank you so much for having me at this wonderful and memorable event @voguehongkong Happy 5th anniversary @voguehongkong !!! Lots and lots of love !」とInstagramを更新。光沢感ある白いドレス姿を披露した。



