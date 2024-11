9人組グループ・Snow Manが、デビュー5周年を迎える2025年1月22日にグループ初のベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』(読み:ザ ベスト)をリリースすることが決まった。11月30日、みずほPayPayドーム福岡のステージからの生配信後、レコード会社が公式発表した。あわせて、新ビジュアルが公開。タキシード姿に身を包んだスタイリッシュなSnow Manに注目。まさに周年を彩るにふさわしいビジュアルに仕上がった。

音源は新曲を含む全61曲、映像はこれまでのMV と新曲2曲のMVを入れた全30本(含む新曲)。YouTubeで公開されているこれまでの 「Dance Practice」「Performance Video」全35本、Snow Manにとっては初となるソロ楽曲とそのMV9本など、撮り下ろしコンテンツ多数の盛りだくさんの内容となる。音源DISC1には、デビューシングル「D.D.」から11枚目の最新シングル「BREAKOUT / 君は僕のもの」まで全タイトル15曲。さらに新曲として、目黒蓮主演の劇場版『トリリオンゲーム』主題歌として書き下ろされた「SBY」、これまで支え続けてくれたファンへの感謝を歌った「Dear,」が収録されている。DISC2には、これまで出した4枚のアルバムからリード・サブリード8曲が共通で収録。初回Aにはメンバーセレクトの11曲、初回Bにはファンクラブ会員アンケート結果に基づくファン人気曲11曲を収録。通常盤には、不二家「LOOK」「不二家洋菓子店」Smile Switch新テーマソング「A PIECE OF CAKE」、メンバーそれぞれの個性が輝く、初となるソロ新曲9曲の全39曲を収録。映像コンテンツも盛りだくさん。初回Aには「SBY」「Dear,」といった撮り下ろしMVを含む全30本のMVのほか、「SBY」マルチアングル映像、メイキング映像などの特典映像を収録。また、デビュー曲「D.D.」から「One」までMV28本にメンバーオーディオコメンタリーがつく豪華さとなっている。初回盤Bには、「Dance Video」「Lip Sync Video」に加え、YouTubeで公開されてきた「Dance Practice」「Performance Video」全35本を初商品化。さらに、撮り下ろし特典映像に加え、メンバーのソロ楽曲MVが9本収録される。これまでの軌跡をたどる楽曲・映像だけでなく、新録曲・撮り下ろし映像も盛りだくさんな『THE BEST 2020 - 2025』。まさにデビュー5周年を記念するベストアルバムにふさわしい豪華内容となる。■Snow Man Best Album『THE BEST 2020 - 2025』2025.01.22 Release※11月30日(土)午後9時以降順次予約受付開始※CDショップにより予約受付開始日時が異なる場合がございます。詳細は各CDショップにお問い合わせください。初回盤A【2CD+2DVD】 JWCD-98661〜2/B〜C 4800円(税抜) / 5280円(税込)初回盤A【2CD+Blu-ray】 JWCD-98663〜4/B 4800円(税抜) / 5280円(税込)三方背ケース + デジパック仕様動画A視聴シリアルナンバー封入※【2CD+2DVD】、【2CD+Blu-ray】の価格・仕様・収録内容は共通●CD-1(収録予定)01. D.D.02. KISSIN' MY LIPS03. Stories04. Grandeur05. HELLO HELLO06. Secret Touch07. ブラザービート08. オレンジkiss09. タペストリー10. W11. Dangerholic12. LOVE TRIGGER13. We'll go together14. BREAKOUT15. 君は僕のもの16. SBY17. Dear,●CD-2(収録予定)01. EVOLUTION02. 終わらない Memories03. JUICY04. ボクとキミと05. あいことば06. slow...07. EMPIRE08. One09. ミッドナイト・トレンディ10. Sugar11. 君の彼氏になりたい。12. 僕の彼女になってよ。13. 僕に大切にされてね。14. スタートライン15. Julietta16. クラクラ17. Hip bounce!!18. Super Sexy19. 縁 -YUAN-●2DVD / Blu-ray(収録予定)01. D.D. (Music Video)02. KISSIN' MY LIPS (Music Video)03. Stories (Music Video)04. Grandeur (Music Video)05. Big Bang Sweet (Music Video)06. ナミダの海を越えて行け (Music Video)07. HELLO HELLO (Music Video)08. 縁 -YUAN- (Music Video)09. EVOLUTION (Music Video)10. 終わらない Memories (Music Video)11. Snow World (Music Video)12. Secret Touch (Music Video)13. ブラザービート (Music Video)14. オレンジkiss (Music Video)15. JUICY (Music Video)16. ボクとキミと (Music Video)17. タペストリー (Music Video)18. W (Music Video)19. あいことば (Music Video)20. slow... (Music Video)21. Dangerholic (Music Video)22. DA BOMB (Music Video)23. LOVE TRIGGER (Music Video)24. We'll go together (Music Video)25. BREAKOUT (Music Video)26. 君は僕のもの (Music Video)27. EMPIRE (Music Video)28. One (Music Video)29. SBY (Music Video)30. Dear, (Music Video)31. SBY (マルチアングル映像)32. Behind The Scenes- CD Jacket Photoshoot- SBY- Dear,他、映像収録予定初回盤B【2CD+2DVD】 JWCD-98665〜6/B〜C 4,800円(税抜) / 5,280円(税込)初回盤B【2CD+Blu-ray】 JWCD-98667〜8/B 4,800円(税抜) / 5,280円(税込)三方背ケース + デジパック仕様動画B視聴シリアルナンバー封入※【2CD+2DVD】、【2CD+Blu-ray】の価格・仕様・収録内容は共通●CD-1 (収録予定)※初回盤A_CD-1共通01. D.D.02. KISSIN' MY LIPS03. Stories04. Grandeur05. HELLO HELLO06. Secret Touch07. ブラザービート08. オレンジkiss09. タペストリー10. W11. Dangerholic12. LOVE TRIGGER13. We'll go together14. BREAKOUT15. 君は僕のもの16. SBY17. Dear,●CD-2 (収録予定)01. EVOLUTION02. 終わらない Memories03. JUICY04. ボクとキミと05. あいことば06. slow...07. EMPIRE08. One09. Crazy F-R-E-S-H Beat10. ファンターナモーレ11. ナミダの海を越えて行け12. EVERYTHING IS EVERYTHING13. Party! Party! Party!14. イチバンボシ15. Tic Tac Toe16. POWEEEEER17. 僕という名のドラマ18. Cry out19. DA BOMB●2DVD / Blu-ray (収録予定)01. Crazy F-R-E-S-H Beat (Dance Video)02. Stories (Dance Video)03. Big Bang Sweet (Dance Edit)04. YumYumYum ~SpicyGirl~ (Dance Video)05. 僕の彼女になってよ。 (Lip Sync Video)06. REFRESH (Dance Video)07. From Today (Lip Sync Video)08. Wonderful! × Surprise! (Lip Sync Video)09. Feel the light, Lovely (Dance Video)10. Luv Classic (Lip Sync Video)11. BREAKOUT (Music Video (Dance Ver.))12. D.D. (Dance Practice)13. KISSIN' MY LIPS (Dance Practice)14. Stories (Dance Practice)15. 君の彼氏になりたい。 (Dance Practice)16. Black Gold (Dance Practice)17. Grandeur (Dance Practice)18. HELLO HELLO (Dance Practice)19. EVOLUTION (Dance Practice)20. Infighter (Dance Practice)21. ブラザービート (Dance Practice)22. オレンジkiss (Dance Practice)23. JUICY (Dance Practice)24. Movin' up (Dance Practice)25. タペストリー (Dance Practice)26. W (Dance Practice)27. slow... (Dance Practice)28. Cry out (Dance Practice)29. POWEEEEER (Dance Practice)30. Dangerholic (Dance Practice)31. LOVE TRIGGER (Dance Practice)32. We'll go together (Performance Video)33. BREAKOUT (Dance Practice)34. 君は僕のもの (Performance Video)35. EMPIRE (Performance Video)ソロ楽曲Music Video 9本他、映像収録予定通常盤【2CD】 JWCD-98669〜70 3,600円(税抜) / 3,960円(税込)初回仕様:スリーブ、フォトブック60P付き動画C視聴シリアルナンバー封入●CD-1 (収録予定)01. D.D.02. KISSIN' MY LIPS03. Stories04. Grandeur05. HELLO HELLO06. Secret Touch07. ブラザービート08. オレンジkiss09. タペストリー10. W11. Dangerholic12. LOVE TRIGGER13. We'll go together14. BREAKOUT15. 君は僕のもの16. SBY17. Dear,18. EVOLUTION19. 終わらない Memories20. Snow Man's Life●CD-2 (収録予定)01. JUICY02. ボクとキミと03. Happy Birthday04. あいことば05. slow...06. Nine Snow Flash07. EMPIRE08. One09. KANPAI Year!!10. A PIECE OF CAKE11〜19 ソロ楽曲 9曲CD購入者特典初回盤A (JWCD-98661〜2/B〜C、JWCD-98663〜4/B):特典A初回盤B (JWCD-98665〜6/B〜C、JWCD-98667〜8/B):特典B通常盤 (JWCD-98669〜70): 特典C※特典は後日お知らせします。※特典は数に限りがございますので、お早めにご予約・ご購入ください。※一部のCDショップ・オンラインショップでは特典が付かない場合もございます。ご予約・ご購入時に必ずご確認ください。