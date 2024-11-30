＜Music Lane Festival Okinawa 2025 / Trans Asia Music Meeting 2025＞



2025年1月17日（金）-19日（日）●ショーケース会場TuneCore Japan Stage (ミュージックタウン音市場3Fホール) / コザ・ミュージックタウン1F音楽広場 / 7th Heaven Koza / CrossoverCafe 614 / SLUM BAR / OTOIRAKU●カンファレンス会場TuneCore Japan Stage (ミュージックタウン音市場3Fホール) / Startup Lab Lagoon KOZA1月17日（金）18:00-21:00 Key Note Session / オープニング・レセプション1月18日（土）10:00-12:00 Speed meeting13:45-16:30 カンファレンス17:00-21:30 ショーケースライブ1月19日（日）11:00-16:00 カンファレンス16:30-21:00 ショーケースライブ＊ショーケースライブ終了後、Closing Partyを開催。＊各時間は目安です。詳細はタイムスケジュール（近日発表）でご確認ください。[問]ミュージックタウン音市場 098-932-1949主催：沖縄市・ミュージックタウン音市場企画・協力：Music from Okinawa / (株)Studio Entre / (株)LAB / ドットミューラ協力：Festival Life / 株式会社ピーエムエージェンシー / 一般社団法人沖縄スタートアップ支援協会 / KOZAROCKS実行委員会後援：一般社団法人日本音楽事業者協会(Japan Association of Music Enterprises) / 日本音楽出版社協会(Music Publishers Association of Japan)/ 一般社団法人Independent Music Coalition Japan(IMCJ) / 一般財団法人 日本音楽産業・文化振興財団（Japan Music Culture Export）協賛：TuneCore Japan通常チケット一般（1DAY）前売3,000円 当日3,500円(日付指定あり）一般（2DAYS）5,500円（前売のみ）※入場時別途1ドリンクオーダー(500円)が必要（1日ごとに必要です）※ミュージックタウン音市場でリストバンドに交換後各会場に入場可能。すべてのショーケースに入場可能。入場規制する場合もあります。カンファレンスへの入場は、空きがある場合は可能。プレイガイド：ミュージックタウン音市場窓口 / 桜坂劇場窓口 / キャンパスレコード / 普久原楽器 / 照屋楽器 / リウボウ4Fプレイガイドイープラス・ファミリーマート / ローソンチケット / チケットぴあMusic from Okinawa online shop（手数料無料・送料なし）https://musicokinawa.official.ec/＊2DAYSチケットは、音市場・桜坂劇場・Music from Okinawa online shopにて販売。電話予約可能アーティストサポートチケット一般（1DAY）前売3,000円（日付指定なし）国内アーティストをサポートするチケットです。チケット１枚につき500円がアーティストにバックされます。券種は、1DAY（前売）のみ。日付指定はありません。Peatixにて販売。https://peatix.com/event/4188326/U-20 無料チケット（要入場整理券 / 枚数限定 / リストバンド交換時年齢確認あり）※日付指定・1日ごとの申込が必要※入場時別途1ドリンクオーダー(500円)が必要（1日ごとに必要）※ミュージックタウン音市場のショーケースのみ可能。入場規制する場合もあります。※ミュージックタウン音市場でリストバンド交換後入場可能。（リストバンド交換時に年齢を確認します。年齢確認できるオリジナルの証明書を必ず持参ください）※イヤーマフや耳栓が必要な場合はご自身でご準備ください。※小学生は要保護者同伴（保護者の方はチケットの購入が必要）※未就学児入場不可※予定枚数に達し次第終了プレイガイド：入場整理券はPeatixにて配布。1/18（土）https://peatix.com/event/4167753/1/19（日）https://peatix.com/event/4161813/NFT付チケット1DAY 4,800円2DAYS 7,300円Music Lane Festival Okinawa 2025と、アーティストのコラボ作品がセットになったスペシャルチケット※入場時別途1ドリンクオーダー(500円)が必要（1日ごとに必要）プレイガイド：.mura（ドットミューラ）ホームページにて受付https://dot-mura.com/ビジネスパス20,000円（3日間通し）ショーケース全会場・カンファレンス・プログラム・すべてのネットワーキング・イベントに参加可能。※Delegatesとのマッチングの機会を設けます。Peatixにて販売。https://peatix.com/event/4191807/