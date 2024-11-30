沖縄にて、インターナショナル・ショーケース・フェスティバル開催
2025年1月17日（金）〜19日（日）、沖縄県沖縄市のミュージックタウン音市場を中心に、＜Music Lane Festival Okinawa 2025 / Trans Asia Music Meeting 2025＞が開催となる。
＜Music Lane Festival Okinawa＞は、ミュージックタウン音市場を中心に周辺のライブハウスも含めたサーキット形式で開催される、沖縄県沖縄市（通称コザ）で開催されるインターナショナル・ショーケース・フェスティバルだ。アジアを中心とする海外からDelegates（デリゲーツ）と呼ばれる音楽関係者（音楽フェスティバルのオーガナイザー、プロモーター、レーベル担当者、ブッキングエージェントなど）を招き、アーティストとのマッチングが行われる。いわばアメリカ・オースチンで毎年3月に開催される＜SXSW(South By South West)＞の沖縄版と言えるもので、すでにアジア各都市でも広く行われており、世界的な成功例も生まれている。
なお、インディペンデントアーティストが世界へ進出するサポートとして、TuneCore Japanがショーケースステージのスポンサーとなり、＜Music Lane Festival Okinawa 2025 / Trans Asia Music Meeting 2025＞のショーケースライブのオーディションを行う取り組みも開催となった。アーティストの知名度を問わず、ブッキングや楽曲紹介など、積極的にパートナーとコラボを行っている状況だ。
なお、先日出演アーティストの3rdラインナップが発表され、現在59組のアーティスト出演が明らかとなっている。
●沖縄 / Okinawa：11組
AIMI / 新垣睦美 / ulma sound junction / HELL型 / KACHIMBA / KINAMI / KUNIKO / norké / 奢る舞けん茜 / Unmark Rabbit / Yukino Inamine & Harikuyamaku
●国内（沖縄以外）/ Japan (Outside Okinawa)：17組
Ai Kakihara / Blufog / Delicious Grapefruits Moon / GOOD BYE APRIL / illiomote
/ Johnnivan / Jun Futamara / Kingo (with The Vibrations) / leift / MuchaMuchaM / RIS-707 / snowy / SPENSR / sucola / すずめのティアーズ / THINGS / Tina Moon
●海外 / International：20組
艾密璃AMILI & Quanzo（台湾）/ Banana Jogging（タイ）/ Barbie Almalbis（フィリピン）/ 林潔心 ddkogi88（台湾）/ Dhira Bongs（インドネシア）/ DVY（インドネシア）FunkyBrothers（台湾）/ FOLK9（タイ）/ HOA（韓国）/ 鹿洐人Human Hart（台湾）/ LAWIN（タイ）/ MAKARA（タイ）/ NdaChi（カメルーン）/ SADOG（台湾）/ strawman & celine（イタリア+モンゴル）/ SUNWICH（インドネシア）/ Uudee’s Swashbuckling Dandies（モンゴル）/ VEGA（タイ）/ Vincent Eco（フィリピン) / ZY THE WAY 中庸（台湾）
＜Music Lane Festival Okinawa 2025 / Trans Asia Music Meeting 2025＞
●ショーケース会場
TuneCore Japan Stage (ミュージックタウン音市場3Fホール) / コザ・ミュージックタウン1F音楽広場 / 7th Heaven Koza / CrossoverCafe 614 / SLUM BAR / OTOIRAKU
●カンファレンス会場
TuneCore Japan Stage (ミュージックタウン音市場3Fホール) / Startup Lab Lagoon KOZA
1月17日（金）
18:00-21:00 Key Note Session / オープニング・レセプション
1月18日（土）
10:00-12:00 Speed meeting
13:45-16:30 カンファレンス
17:00-21:30 ショーケースライブ
1月19日（日）
11:00-16:00 カンファレンス
16:30-21:00 ショーケースライブ
＊ショーケースライブ終了後、Closing Partyを開催。
＊各時間は目安です。詳細はタイムスケジュール（近日発表）でご確認ください。
[問]ミュージックタウン音市場 098-932-1949
主催：沖縄市・ミュージックタウン音市場
企画・協力：Music from Okinawa / (株)Studio Entre / (株)LAB / ドットミューラ
協力：Festival Life / 株式会社ピーエムエージェンシー / 一般社団法人沖縄スタートアップ支援協会 / KOZAROCKS実行委員会
後援：一般社団法人日本音楽事業者協会(Japan Association of Music Enterprises) / 日本音楽出版社協会(Music Publishers Association of Japan)/ 一般社団法人Independent Music Coalition Japan(IMCJ) / 一般財団法人 日本音楽産業・文化振興財団（Japan Music Culture Export）
協賛：TuneCore Japan
通常チケット
一般（1DAY）前売3,000円 当日3,500円(日付指定あり）
一般（2DAYS）5,500円（前売のみ）
※入場時別途1ドリンクオーダー(500円)が必要（1日ごとに必要です）
※ミュージックタウン音市場でリストバンドに交換後各会場に入場可能。すべてのショーケースに入場可能。入場規制する場合もあります。カンファレンスへの入場は、空きがある場合は可能。
プレイガイド：ミュージックタウン音市場窓口 / 桜坂劇場窓口 / キャンパスレコード / 普久原楽器 / 照屋楽器 / リウボウ4Fプレイガイド
イープラス・ファミリーマート / ローソンチケット / チケットぴあ
Music from Okinawa online shop（手数料無料・送料なし）
https://musicokinawa.official.ec/
＊2DAYSチケットは、音市場・桜坂劇場・Music from Okinawa online shopにて販売。電話予約可能
アーティストサポートチケット
一般（1DAY）前売3,000円（日付指定なし）
国内アーティストをサポートするチケットです。チケット１枚につき500円がアーティストにバックされます。券種は、1DAY（前売）のみ。日付指定はありません。
Peatixにて販売。
https://peatix.com/event/4188326/
U-20 無料チケット（要入場整理券 / 枚数限定 / リストバンド交換時年齢確認あり）
※日付指定・1日ごとの申込が必要
※入場時別途1ドリンクオーダー(500円)が必要（1日ごとに必要）
※ミュージックタウン音市場のショーケースのみ可能。入場規制する場合もあります。
※ミュージックタウン音市場でリストバンド交換後入場可能。
（リストバンド交換時に年齢を確認します。年齢確認できるオリジナルの証明書を必ず持参ください）
※イヤーマフや耳栓が必要な場合はご自身でご準備ください。
※小学生は要保護者同伴（保護者の方はチケットの購入が必要）
※未就学児入場不可
※予定枚数に達し次第終了
プレイガイド：入場整理券はPeatixにて配布。
1/18（土）https://peatix.com/event/4167753/
1/19（日）https://peatix.com/event/4161813/
NFT付チケット
1DAY 4,800円
2DAYS 7,300円
Music Lane Festival Okinawa 2025と、アーティストのコラボ作品がセットになったスペシャルチケット
※入場時別途1ドリンクオーダー(500円)が必要（1日ごとに必要）
プレイガイド：.mura（ドットミューラ）ホームページにて受付
https://dot-mura.com/
ビジネスパス
20,000円（3日間通し）
ショーケース全会場・カンファレンス・プログラム・すべてのネットワーキング・イベントに参加可能。※Delegatesとのマッチングの機会を設けます。
Peatixにて販売。
https://peatix.com/event/4191807/
◆オフィシャルサイト