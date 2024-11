2025年1月17日(金)〜19日(日)、沖縄県沖縄市のミュージックタウン音市場を中心に、<Music Lane Festival Okinawa 2025 / Trans Asia Music Meeting 2025>が開催となる。<Music Lane Festival Okinawa>は、ミュージックタウン音市場を中心に周辺のライブハウスも含めたサーキット形式で開催される、沖縄県沖縄市(通称コザ)で開催されるインターナショナル・ショーケース・フェスティバルだ。アジアを中心とする海外からDelegates(デリゲーツ)と呼ばれる音楽関係者(音楽フェスティバルのオーガナイザー、プロモーター、レーベル担当者、ブッキングエージェントなど)を招き、アーティストとのマッチングが行われる。いわばアメリカ・オースチンで毎年3月に開催される<SXSW(South By South West)>の沖縄版と言えるもので、すでにアジア各都市でも広く行われており、世界的な成功例も生まれている。

<Music Lane Festival Okinawa 2025 / Trans Asia Music Meeting 2025>

2025年1月17日(金)-19日(日)

●ショーケース会場

TuneCore Japan Stage (ミュージックタウン音市場3Fホール) / コザ・ミュージックタウン1F音楽広場 / 7th Heaven Koza / CrossoverCafe 614 / SLUM BAR / OTOIRAKU

●カンファレンス会場

TuneCore Japan Stage (ミュージックタウン音市場3Fホール) / Startup Lab Lagoon KOZA

1月17日(金)

18:00-21:00 Key Note Session / オープニング・レセプション

1月18日(土)

10:00-12:00 Speed meeting

13:45-16:30 カンファレンス

17:00-21:30 ショーケースライブ

1月19日(日)

11:00-16:00 カンファレンス

16:30-21:00 ショーケースライブ

*ショーケースライブ終了後、Closing Partyを開催。

*各時間は目安です。詳細はタイムスケジュール(近日発表)でご確認ください。

[問]ミュージックタウン音市場 098-932-1949

主催:沖縄市・ミュージックタウン音市場

企画・協力:Music from Okinawa / (株)Studio Entre / (株)LAB / ドットミューラ

協力:Festival Life / 株式会社ピーエムエージェンシー / 一般社団法人沖縄スタートアップ支援協会 / KOZAROCKS実行委員会

後援:一般社団法人日本音楽事業者協会(Japan Association of Music Enterprises) / 日本音楽出版社協会(Music Publishers Association of Japan)/ 一般社団法人Independent Music Coalition Japan(IMCJ) / 一般財団法人 日本音楽産業・文化振興財団(Japan Music Culture Export)

協賛:TuneCore Japan



通常チケット

一般(1DAY)前売3,000円 当日3,500円(日付指定あり)

一般(2DAYS)5,500円(前売のみ)

※入場時別途1ドリンクオーダー(500円)が必要(1日ごとに必要です)

※ミュージックタウン音市場でリストバンドに交換後各会場に入場可能。すべてのショーケースに入場可能。入場規制する場合もあります。カンファレンスへの入場は、空きがある場合は可能。

プレイガイド:ミュージックタウン音市場窓口 / 桜坂劇場窓口 / キャンパスレコード / 普久原楽器 / 照屋楽器 / リウボウ4Fプレイガイド

イープラス・ファミリーマート / ローソンチケット / チケットぴあ

Music from Okinawa online shop(手数料無料・送料なし)

https://musicokinawa.official.ec/

*2DAYSチケットは、音市場・桜坂劇場・Music from Okinawa online shopにて販売。電話予約可能



アーティストサポートチケット

一般(1DAY)前売3,000円(日付指定なし)

国内アーティストをサポートするチケットです。チケット1枚につき500円がアーティストにバックされます。券種は、1DAY(前売)のみ。日付指定はありません。

Peatixにて販売。

https://peatix.com/event/4188326/



U-20 無料チケット(要入場整理券 / 枚数限定 / リストバンド交換時年齢確認あり)

※日付指定・1日ごとの申込が必要

※入場時別途1ドリンクオーダー(500円)が必要(1日ごとに必要)

※ミュージックタウン音市場のショーケースのみ可能。入場規制する場合もあります。

※ミュージックタウン音市場でリストバンド交換後入場可能。

(リストバンド交換時に年齢を確認します。年齢確認できるオリジナルの証明書を必ず持参ください)

※イヤーマフや耳栓が必要な場合はご自身でご準備ください。

※小学生は要保護者同伴(保護者の方はチケットの購入が必要)

※未就学児入場不可

※予定枚数に達し次第終了

プレイガイド:入場整理券はPeatixにて配布。

1/18(土)https://peatix.com/event/4167753/

1/19(日)https://peatix.com/event/4161813/



NFT付チケット

1DAY 4,800円

2DAYS 7,300円

Music Lane Festival Okinawa 2025と、アーティストのコラボ作品がセットになったスペシャルチケット

※入場時別途1ドリンクオーダー(500円)が必要(1日ごとに必要)

プレイガイド:.mura(ドットミューラ)ホームページにて受付

https://dot-mura.com/



ビジネスパス

20,000円(3日間通し)

ショーケース全会場・カンファレンス・プログラム・すべてのネットワーキング・イベントに参加可能。※Delegatesとのマッチングの機会を設けます。

Peatixにて販売。

https://peatix.com/event/4191807/

サブスクで音楽が世界各国各地域で同時に聴ける環境が整った現在は、国内マーケットのみならず海外のマーケットにも目を向けることは当然の流れだ。<Music Lane Festival Okinawa>は、そうしたアーティストのための新たなゲートウェイとして機能することを目指しているという。なお、インディペンデントアーティストが世界へ進出するサポートとして、TuneCore Japanがショーケースステージのスポンサーとなり、<Music Lane Festival Okinawa 2025 / Trans Asia Music Meeting 2025>のショーケースライブのオーディションを行う取り組みも開催となった。アーティストの知名度を問わず、ブッキングや楽曲紹介など、積極的にパートナーとコラボを行っている状況だ。なお、先日出演アーティストの3rdラインナップが発表され、現在59組のアーティスト出演が明らかとなっている。●沖縄 / Okinawa:11組AIMI / 新垣睦美 / ulma sound junction / HELL型 / KACHIMBA / KINAMI / KUNIKO / norké / 奢る舞けん茜 / Unmark Rabbit / Yukino Inamine & Harikuyamaku●国内(沖縄以外)/ Japan (Outside Okinawa):17組Ai Kakihara / Blufog / Delicious Grapefruits Moon / GOOD BYE APRIL / illiomote/ Johnnivan / Jun Futamara / Kingo (with The Vibrations) / leift / MuchaMuchaM / RIS-707 / snowy / SPENSR / sucola / すずめのティアーズ / THINGS / Tina Moon●海外 / International:20組艾密璃AMILI & Quanzo(台湾)/ Banana Jogging(タイ)/ Barbie Almalbis(フィリピン)/ 林潔心 ddkogi88(台湾)/ Dhira Bongs(インドネシア)/ DVY(インドネシア)FunkyBrothers(台湾)/ FOLK9(タイ)/ HOA(韓国)/ 鹿洐人Human Hart(台湾)/ LAWIN(タイ)/ MAKARA(タイ)/ NdaChi(カメルーン)/ SADOG(台湾)/ strawman & celine(イタリア+モンゴル)/ SUNWICH(インドネシア)/ Uudee’s Swashbuckling Dandies(モンゴル)/ VEGA(タイ)/ Vincent Eco(フィリピン) / ZY THE WAY 中庸(台湾)