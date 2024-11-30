£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢IWGPÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤â¹µ¤¨¤ë³¤ÌîæÆÂÀ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£³£°Æü¡¢½êÂ°¤Î³¤ÌîæÆÂÀ¡Ê£²£·¡Ë¤¬º¸Â­¼ó¤ÎÉé½ý¤Î¤¿¤á¡¢£±£²·î£±Æü¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£²¶¥µ»¾ìÂç²ñ¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡Á°Ìë¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡×£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤Ç¡¢³¤Ìî¡¢ËÜ´ÖÊþ¹¸ÁÈ¤Ï¥²¥¤¥Ö¡¦¥­¥Ã¥É¡õ£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¤ËÇÔËÌ¡£»î¹çÃæ¤Ëº¸Â­¼ó¤òÄË¤á¤¿³¤Ìî¤Ï»î¹ç¸å¡¢Â­¤ò°ú¤­¤º¤ê¤Ê¤¬¤éÂà¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡³¤Ìî¤Ï¸½ºß¼£ÎÅÃæ¤Ç¡¢£±£²·î£²Æü¤Î¹âÃÎÂç²ñ¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ëÍ½Äê¡£Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï£Ë£Å£Î£Ô£Á¡õ¥Á¥§¡¼¥º¡¦¥ª¡¼¥¨¥ó¥º¤È¤Î£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£