東京・神奈川・大阪・福岡！ 見逃せない、カレーのおいしい店が続々オープン

連載「今週のカレーとスパイス」でお馴染み“カレーおじさん \(^o^)/”が、ひと月に食べたカレーとスパイス料理を振り返る月イチ企画。2024年11月は、東京・神奈川・大阪・福岡で注目のカレー&スパイス料理のおいしいお店が6店も登場!

【カレーおじさん\(^o^)/の今月のカレーとスパイス】2024年11月を振り返る

11月は東京のみならず、大阪、福岡、神奈川のお店もご紹介いたしました。ラーメンの世界は毎年続々と新店舗が生まれ、その分閉店するお店も相当数あると言われていますが、カレーの世界はラーメンと比べると安定感があり、一度人気が出ればよほどの事情が無い限りは閉店とはなりにくいという説もあります。その言葉の通りなのか、最近の東京ではカレーの良いお店が増えた分、新たなお店が増えにくいのかと感じる部分もあるのですが、日本全国で見ればまだまだ注目の新店舗は存在します。今後も東京を中心に、全国の新店舗情報をお届けしていきたいと思っております。

というわけで今月は、

1. 大阪スリランカを牽引する代表店が手がける立ち飲み屋

2. 東京の下町で注目の新スリランカ料理店

3. 福岡らしいシンプルでスパイシーなカレーライスのお店2店舗

4. 西日暮里の百名店が移転して南インド料理に特化

5. 横浜でカレーといえばここ!という老舗が川崎に新店舗をオープン

以上5つのトピックス、6店舗のご紹介。普段よりも情報量が多いですが、見逃してはいけないお店ばかりですよ!

【第1週のカレーとスパイス】スリランカ料理の名店「ロッダグループ」が京セラドーム大阪の目の前に立ち飲み店をオープン!「立ち飲みロッダ」

2024年9月18日、京セラドーム大阪の目の前にオープン

大阪スパイスカレーはスリランカ料理の影響を受けた部分が少なからずあると言われています。実際に大阪のスリランカ料理のレベルは他県よりも高いと感じることが多く、だからこそスパイスカレーに影響を与えていったのでしょう。そんな大阪スリランカ料理を代表するお店のひとつである「ロッダグループ」が、京セラドーム大阪の文字通り目の前に、何と立ち飲みのお店を出しました。その名も「立ち飲みロッダ」。2024年9月18日のオープンです。

ポップなイラストののれんをくぐれば、そこは立ち飲みパラダイス!

外観が少々わかりにくいのですが、のれんには確かに立ち飲みロッダの文字が。店内に入ってみるとネオンの装飾と荷物預かりスペースがあるのが独特。

聞けば元々はロッダグループ関係者が運営する荷物預かり所としてスタートしたのですが、他との差別化をはかろうということとロッダグループのボスが立ち飲みのお店をやりたいと考えていたことがマッチして、この場所で荷物預かり所兼立ち飲み屋をスタートすることになったのだそうです。

店内の様子

メニューはスリランカ料理を居酒屋メニュー的にアレンジしたものと、王道の居酒屋メニューの混在。これを見ただけで楽しく感じます。

「アラックのソーダ割り」

まずはスリランカのココナッツ焼酎とも呼ばれる「アラックのソーダ割り」700円を「ズリのスパイス炒め」400円と合わせて。

「ズリのスパイス炒め」

スモーキーなスパイス使いでしっかりと辛さと香りが立つズリ(砂肝)は、ドライカレーと言っても差し支えない仕上がりですが長ネギがのるのが面白く、そして意外と合うのです。

「カトレット」

サバのうまみとじゃがいものホクホク食感が融合!

「カトレット」400円はスリランカ名物のサバコロッケ。じゃがいものホクッとした食感と鯖のうまみが融合していて、こちらはオーセンティックな仕上がり。

「マカロニサラダ」

居酒屋メニューから「マカロニサラダ」400円も。カニカマとプチトマトものるのが良いです。

「ポークカレー」

アラックをもう一杯追加しつつ、〆に「ポークカレー」600円を頼んだのですが、これがまた面白い。味は確かにスリランカカレーのテイストなのですが、そこに福神漬けとらっきょうがのるのが日本的。

味はスリランカ式、ビジュアルは日本式のカレー

あくまで日本式の立ち飲み屋をスリランカ人のセンスでやっているというのが楽しく、そして正統派のスリランカ料理店には無い独自の個性と魅力があるのです。

現在も荷物預かり所としては昼過ぎから開いており、スリランカおつまみが食べられるのは夕方からだそうですが、今後は2階席も開放してより様々なニーズに応えていきたいとのことでした。

手荷物預かり所としては昼過ぎから

ドーム前から九条駅にかけてのエリアは非常にカレーレベルが高く、人気店が集まる激戦区の一つですが、そこではしごカレーの1軒目としても良さそう。

カレーが目当てじゃなくとも、野球やコンサートの際の荷物預かり所として利用しつつ、終わった後の打ち上げをここでしたらさぞかし楽しいことでしょう。

このようなお店がもっと増えていくと良いなと個人的に感じます。大阪に行く際にはまた立ち寄りたいお店でした。

【第2週のカレーとスパイス】ご飯たっぷりが現地流! つい通いたくなるお花茶屋の本格派スリランカ料理店「スリニッポン セイロンティーハウス&カフェ」

<店舗情報>◆立ち飲みロッダ住所 : 大阪府大阪市西区九条南1-7-6TEL : 不明の為情報お待ちしております

京成線お花茶屋駅近くに注目のスリランカ料理店がオープンしました。その名も「スリニッポン セイロンティーハウス&カフェ」。スリランカの「スリ」とはシンハラ語で「光り輝く」という意味ですが、つまりは「光り輝く日本」という店名です。

お花茶屋駅近くにある「スリニッポン セイロンティーハウス&カフェ」

こちらを取り仕切るのは、非常に人懐っこい性格のスリランカ人お母さんナディカさん。早稲田大学院を卒業した経歴の持ち主で、日本語も堪能です。

店内の様子

お店の情報がなかなか見当たらず定休日の表記もなかったのですが、電話で問い合わせてみると「今はほとんど休まずお店やってます!」と元気に対応してくれました。

店内では紅茶なども販売

辿り着いてみるとリゾート感ある雰囲気。紅茶の販売や、アーユルヴェーダの講座も受け付けている様子。

メニューはスリランカカレーのプレート一本勝負

メニューは「スリランカカレー デザート&ティー」1,500円(税込)のみ。内容は基本的に日替わりで様々な料理がのったスリランカ式ワンプレートと、デザートとセイロンティーがつくセットです。

「スリランカカレー デザート&ティー」のスリランカカレー

この日はチキンカレー、濃厚なパリップ(スリランカの豆カレー)、かぼちゃカレー、インゲンのカレー、ポルサンボル(スリランカのココナッツふりかけ)、ターメリックで色付けたバスマティライスに目玉焼きものるのがこちらの特徴と言えましょう。

ご飯たっぷりがスリランカ流!

ご飯は少なめで頼んだのですが「スリランカは少なめでもこれくらいあります」と笑顔のナディカさん。確かに平均的なお店の普通盛りよりは多く大盛りよりは少ないくらいのしっかりとした量でしたが、それぞれの料理がおいしく、混ぜ合わせて食べていくと結果的にちょうど良いくらいの量だと感じました。

野菜もたっぷり摂れるがうれしい

特にスモーキーなチキンカレーとかなり濃厚でドライに近いテクスチャのパリップの組み合わせが良く、目玉焼きとの相性も申し分ないものでした。

そしてデザート&ティー。こちらがさらに素晴らしい。デザートはスポンジケーキの上にアイスクリーム、そしてクルンバがのったオリジナル。

セットのオリジナルデザートとティー

クルンバとは身が固まる前の若いココナッツなのですが、これを日本で食べられる場所は珍しく、大変貴重。身も柔らかく、甘みも穏やかでケーキやアイスのおいしさを引き上げる存在となっていました。

取材日は暑かったのですが、ナディカさんは「今日は暑いからお茶はアイスが良いですよね?」と。出てきたのは蜂蜜レモンティー。これがまたおいしくて、そしてクルンバのせケーキとの相性も良くて、カレーだけでも十分満足だったのですが、その満足度をさらに高めてくれました。

お土産にお茶のプレゼントも

お店に来るお客さんに積極的に話しかけるナディカさん。グイグイ来るので最初は戸惑う人も多いのですが、食べ終わってお店を出る頃にはほとんどの方がナディカさんのファンになるだろうと思えるような素敵な方でした。

まさにスリランカと日本の架け橋的存在。お土産にお茶もいただいて、これを家で飲みながら、またいつかナディカさんに会いに行きたいと思うのでした。

【第3週のカレーとスパイス】福岡特別編!「カリー フランキー軒」「CURRY AND RICE ロールス」

<店舗情報>◆スリニッポン セイロンティーハウス&カフェ住所 : 東京都葛飾区お花茶屋1-6-9TEL : 090-1253-9493

カレーのレベルが高い都道府県と言えば、東京や大阪はもちろんですが、福岡もそれに続く存在だと感じています。福岡には古くから「GARAM」や「ガネーシャ」、あるいは「アトリエてらた」のようなシンプルでスパイシーなカレーライスの人気店が存在し、さまざまなお店に影響を与えてきています。今回はそんな福岡らしさのある、シンプルイズベストなスパイシーカレーライスの新店舗を2軒ご紹介しましょう。

「カリー フランキー軒」

お店はビルの2階にあります

北九州市は小倉駅近くで2024年1月にオープンしたお店。メニューは「骨付きチキンカリー」1,000円のみという潔さ。店内はカウンター席のみですが、広々としており、そのカウンター内をステージかのごとく動き回るおしゃれなマスターが明るい接客で好印象。

とっても明るくてお洒落なマスター

カレーはチキンの骨からもしっかりと出たうまみとスパイスの香りが調和して、シンプルかつワイルドなおいしさ。

「骨付きチキンカリー」

卓上にトマト、パクチー豆苗、青唐辛子があり、これを途中から自分好みに追加して味変できるという楽しさもあり、単一メニューながら通っても飽きのこない仕様もよく考えられています。

卓上の調味料とトッピングで味変も楽しめます

マスターは、著名なカレー伝道師である水野仁輔さんのカレーの学校に通い、カレーへの知見を深めた後、友人のカレー店の手伝いやインドカレーを習いに行った後に間借りカレー店をスタート。その際はグリーンカレーなどさまざまなカレーを出していたそうですが、骨付きチキンカリーが完成してからは「これ一本で勝負しよう」と決め、こちらのお店を開いたとのこと。それがズバリ北九州のカレーファンにハマり、既に行列店となっています。

ホネ骨注意!

シンプルかつインパクトある骨付きチキンカリー。昔ながらのインド風カレーライスが好きな方は要チェックのお店です。

「CURRY AND RICE ロールス」

<店舗情報>◆カリー フランキー軒住所 : 福岡県北九州市小倉北区京町3-5-5 品川ビル 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

続いてのお店は福岡市・西鉄平尾駅の近くでこちらも2024年1月にオープンした「CURRY AND RICE ロールス」。看板に「CURRY AND RICE」とあるように、基本的にはカレーとご飯のシンプルなカレーライスなのだという姿勢がうかがえます。

お店は西鉄平尾駅の近く

メニューは定番のチキンカレーを筆頭に、日によってさまざまなキーマや他のカレーもあるという構成。店内は古き良きカレースタンド的な趣で、券売機で食券を購入して渡すシステムです。

券売機制

店内にはカウンターとテーブル席もあります

今回は「ドライキーマ」950円に「あぶりチーズ」150円をトッピングし、ご飯は少なめで注文しました。

「ドライキーマ」に「あぶりチーズ」をトッピング

文字通りドライで程よくオイリーなキーマは噛めば噛むほどにおいしさが口内に広がり、炙って香ばしさのあるチーズがそのうまみをさらに引き上げます。硬めに炊かれたご飯も良く、付け合わせもにんじんときゅうりのピクルスと実にシンプルながら、カレーの箸休めとして適切なものであり、バランスの取れた一皿となっています。

炙ったチーズの香りが食欲をそそる!

食べていてどことなくGARAMのカレーが思い浮かんだのですが、マスターに聞いてみるとやはりGARAMにハマって通いまくり、その味を再現しようと独学でカレー作りをするようになったのだそう。「結局作れませんでした」と笑うマスターですが、その方向性を確かに感じられるカッコ良いカレーでした。

こちらのカレーもオールドカレーファンのストライクゾーンにズバッと来るカレーですよ。

【第4週のカレーとスパイス】南インド料理メニューが豊富に! 西日暮里の百名店が東長崎に移転リニューアルオープン「ミスタークマール」

9月12日にオープンした「ミスタークマール」

<店舗情報>◆CURRY AND RICE ロールス住所 : 福岡県福岡市中央区平尾2-14-19TEL : 092-707-0086

「カレーは別腹」というインパクトある看板で人気となり「食べログ アジア・エスニック TOKYO 百名店」にも選出された西日暮里のインド料理店「シルクロード」が、2024年9月12日、東長崎駅の近くに「ミスタークマール」と名を変えて移転リニューアルオープンしました。

メインのカウンター席

店内はカウンターメインで明るい雰囲気。以前のお店はインドカレースタンド風なスタイルでメニューもビリヤニをメインに北インド的なカレーが多かったのですが、新しいお店では南インド料理に力を入れています。

メニュー

前店舗からの人気メニューである「チキンビリヤニ」1,100円は、スパイスで均一に色づいたバスマティライスの中に手羽元、上にはアチャールもあしらわれ、カレーのグレイビーもついてきます。インドの街の気軽な食堂で味わえるような庶民的なおいしさです。

「チキンビリヤニ」

存在感のある手羽元

「ケーララミールス」1,500円はフィッシュフライとフィッシュカレーをメインにしたシンプルなものですが、やはりこれもケララの町場を想起させるテイスト。

「ケーララミールス」

スパイシーな味付けのフィッシュフライ

フィッシュフライと言っても揚げ物ではなく、インドのフライはスパイスで焼いたもの(ちなみに揚げたものはディープフライと言います)。ドライでスパイシーな味でこれをそのまま食べて良し、サンバル(南インドの野菜カレー)や副菜と合わせて混ぜて食べても良し。

「マサラドーサ」

南インドのティファン(軽食)も充実しています。「マサラドーサ」1,200円はスパイスで味付けされたじゃがいもが入った豆粉のクレープ的な料理。部分によって食感が変わるのが楽しく、サンバルをかけて食べるとまた印象が変わります。

スパイスで味付けしたじゃがいもが包まれています

「ワダァ」600円は南インドの甘くないドーナツ。ワダと表記されることの方が多いのですが、ふわっとした食感が印象的でこちらは一部をサンバルに浸しておいて食べるのがおすすめです。

「ワダァ」

どの料理も南インドの庶民的な食堂をイメージする味とスタイルであり、それがとても良いと感じました。高級感ある料理も良いですが、こちらのような庶民派南インド料理店は意外と日本には少ないので貴重ですし、接客もフレンドリーで価格も良心的。

東長崎もスパイス料理の面白いお店が増えてきましたが、そんな中においても地元の方々に愛されていきそうなお店です。

【第5週のカレーとスパイス】神奈川のソウルフード的存在!「バーグ」の姉妹店が川崎にオープン「スタミナカレーの店 バーグ」

<店舗情報>◆ミスタークマール住所 : 東京都豊島区長崎4-8-15-4TEL : 不明の為情報お待ちしております

1974年、新杉田駅前で洋食店として誕生した「バーグ」。豚肉のしょうが焼きをのせたスタミナカレーで一躍「横浜でカレーと言えばバーグ」と言われるまでの人気となり、横浜界隈に店舗を増やし、創業50周年となる今年もファンを増やし続けているお店です。そんなバーグが、2024年9月10日、川崎で新店舗をスタートさせました。

9月10日、京急川崎駅近くにオープン

ちなみに川崎店は本店直営とは違い、弥生町店と同系列の姉妹店的な立場になるようです。メニューも洋食店である本店と違いカレーにしぼった構成となっていますが、レシピや作り方などは正式に受け継いでいるので味のクオリティに遜色は無いと言えるでしょう。

「スタミナカレー」(ヤキ)に「千切りキャベツ」をトッピング

何を食べようと考えるまでもなく、僕はここに来たら「スタミナカレー」950円のヤキ一択です。ヤキというのはスタミナカレーに付く卵のことで、生卵か両面焼きの目玉焼きを選べます。初めてバーグに行った時には特に何も言わず注文したら生卵で出てきて、それもそれでおいしかったのですが、ヤキを注文できることを知ってからはヤキ一択。どちらが良いかは完全に好みです。

卵はナマ派かヤキ派か、お店に食べに行って自分の好みをチェックしたい

カレー自体が、オールドスクールなジャパニーズカレーとしてはスパイシーな部類に入るので、生卵でマイルドにするのも良し、しっかり両面焼きの目玉焼きにしてカレーの味を邪魔しないトッピングとして考えるも良し。川崎店はメニューにナマかヤキを選べると書いてあるので親切でわかりやすいです。

山盛りの千切りキャベツ

今回はこれに「千切りキャベツ」110円をトッピングして注文しました。

まずカレーだけ食べてみると、もったりした濃厚なテクスチャのルウは先述したように意外なほどスパイシー。このカレーだからこそ甘めの味付けで仕上げられた豚のしょうが焼きとの相性がとても良いのです。

しょうが焼きもたっぷり!

しょうが焼きといえばキャベツも合いますから、ここにキャベツをのせると濃厚なカレーの良い箸休めともなります。キャベツの量もうれしい山盛り。

また、ご飯の量も辛さも選べます(レベルによって追加料金)。ご飯は並盛でも280gとかなりのボリュームがあるので、平均的な食事量の方であれば十分満足できる量です。ちなみに写真はご飯半分でオーダー。それでも歳をとった僕の胃袋には十分の満足感でした。

ライスの量やカレーの辛さはお好みでチョイス

若い頃は並盛の肉多め、辛さ5倍が好きだったのですが、今はご飯半分で辛さ普通のキャベツトッピングが一番おいしく感じます。バーグのカレーは変わらずとも自分の胃の調子は歳とともに変わることを痛感させられましたが、それでもおいしさが変わらないと思えるのは尊いこと。

店内はカウンター、テーブル席があり、テイクアウトにも対応

店内はカウンターメインですがテーブル席もあり、テイクアウトにも力を入れているのでさまざまなニーズに対応し、老若男女が楽しめる使い勝手の良いお店となっています。

古き良きスタミナカレーのスタイルを今後も守り続け、未来へ残してほしいカレー文化遺産のひとつだと言えるでしょう。

<店舗情報>◆スタミナカレーの店バーグ 川崎店住所 : 神奈川県川崎市川崎区宮前町2-4 小野塚ビル 1FTEL : 044-223-7670

※価格はすべて税込です。

撮影:カレーおじさん

文:カレーおじさん、食べログマガジン編集部

