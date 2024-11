食通たちが、2024年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。華道「未生流笹岡」三代目家元、食べログ グルメ著名人の笹岡隆甫さんをうならせた北京ダックとは?

〈2024 食通が惚れた店〉

みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。

そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、華道「未生流笹岡」三代目家元、食べログ グルメ著名人の笹岡隆甫さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

笹岡 隆甫



1974年京都生まれ。京都大学工学部建築学科卒業。舞台芸術としてのいけばなの可能性を追求し、日本−スイス 国交樹立150周年記念式典をはじめ、海外での公式行事でも、いけばなパフォーマンスを披露。2016年には、G7伊勢志摩サミットの会場装花を担当した。主著に『いけばな―知性で愛でる日本の美―』(新潮新書)。

2024年のベストレストラン

Q. 2024年、最も印象に残った店を教えてください

A. 「中国菜 guu」の「北京ダック」です

「北京ダック」18,500円コースより(コース料金は、仕入れ状況、季節、リクエストにより変更する可能性あり) 出典:pateknautilus40さん

繊細さと大胆さを併せ持つお料理が特徴の「中国菜 guu」。力強い火で調理される北京ダックが秀逸でした。

内観 出典:カフェモカ男さん

予約困難として名を馳せる同店ですが、新規予約は毎月1日0時から先着順で翌月残席分を受付しているそうです。気になる方はぜひInstagramをチェックしてみてください。

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2024年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「マールブランシュ 京都北山本店」の「まるごと丹波栗の贅沢マロンパイ」650円です

「まるごと丹波栗の贅沢マロンパイ」650円 写真:お店から

<店舗情報>◆中国菜 guu住所 : 京都府京都市中京区樋之口467-2TEL : 不明の為情報お待ちしております

本店限定のマロンパイです。バリバリのパイ生地と軟らかい丹波栗の相性が抜群でした。

店舗ごとに期間限定の商品が出ていることが多いので、公式ページをチェックしてみることをおすすめします。

<店舗情報>◆マールブランシュ 京都北山本店住所 : 京都府京都市北区北山通植物園北山門前TEL : 075-722-3399

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:笹岡隆甫、食べログマガジン編集部

The post 京都の華道の家元・笹岡隆甫に聞いた、2024年のナンバーワン! 名店の絶品北京ダックとは? first appeared on 食べログマガジン.