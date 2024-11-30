¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¡ÛÁ°ÆüºÇ½ª¥ª¥Ã¥º£±ÈÖ¿Íµ¤¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×¤Î£²¡¦£²ÇÜ¡¡£Ç£±ÇÏ¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡¢¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¤¬Â³¤¯
¢¡Âè£²£µ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¡¦£Ç£±¡Ê£±£²·î£±Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡Á°ÆüºÇ½ª¥ª¥Ã¥º¤¬£±£±·î£³£°Æü¡¢£Ê£Ò£Á¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ã±¾¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï°úÂà¥ì¡¼¥¹¤Îº£²ó¡¢Ï¢ÇÆ¤Ç²ÖÆ»¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¡Ê£²¡Ë¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×¡Ê²´£¶ºÐ¡¢Èþ±º¡¦ÅÄÃæÇî¹¯±¹¼Ë¡¢Éã¥ì¥â¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥É¡Ë¤Î£²¡¦£²ÇÜ¡£Á°Áö¤Î£Ê£Â£Ã¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç£Ç£±µé½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡Ê£¸¡Ë¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦¾®¼êÀî½à±¹¼Ë¡¢Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤¬£µ¡¦£±ÇÜ¤Ç£²ÈÖ¿Íµ¤¡£º£Ç¯¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤òÀ©¤·¡¢£Ê£Ò£Á¤Î¥À¡¼¥È£Ç£±Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡Ê£´¡Ë¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¡Ê²´£¶ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Éð±ÑÃÒ±¹¼Ë¡¢Éã¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¡Ë¤¬£·¡¦£¶ÇÜ¡¢¤ß¤ä¤³£Ó¤ò¾¡¤Ã¤¿Í£°ì¤Î£³ºÐÇÏ¡Ê£±£²¡Ë¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦²»Ìµ½¨¹§±¹¼Ë¡¢Éã¥¥º¥Ê¡Ë¤¬£¹¡¦£¶ÇÜ¤Ç¡¢¾å°Ì£´Æ¬¤¬£±£°ÇÜ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÏÏ¢¤Ï¡Ê£²¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÃ±¾¡¤Î¾å°Ì¿Íµ¤ÇÏ¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê£²¡Ë¡½¡Ê£¸¡Ë¤¬£¶¡¦£¹ÇÜ¡¢¡Ê£²¡Ë¡½¡Ê£´¡Ë¤¬£¹¡¦£²ÇÜ¡¢¡Ê£²¡Ë¡½¡Ê£±£²¡Ë¤¬£±£²¡¦£³ÇÜ¤ÇÂ³¤¯¡£¡Ê£²¡Ë¤¬Íí¤Þ¤Ê¤¤¡Ê£´¡Ë¡½¡Ê£¸¡Ë¤Ï£´ÈÖ¿Íµ¤¤Î£±£¶¡¦£´ÇÜ¡£¡Ê£¸¡Ë¡½¡Ê£±£²¡Ë¤¬£±£¹¡¦£¶ÇÜ¤Ç£·ÈÖ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³Ï¢Ã±¤Ï¡Ê£²¡Ë¡½¡Ê£¸¡Ë¡½¡Ê£´¡Ë¤Î£³£¹¡¦£²ÇÜ¤¬£±ÈÖ¿Íµ¤¡£¡Ê£²¡Ë¡½¡Ê£´¡Ë¡½¡Ê£¸¡Ë¤Î£´£²¡¦£³ÇÜ¡¢¡Ê£²¡Ë¡½¡Ê£¸¡Ë¡½¡Ê£±£²¡Ë¤Î£µ£±¡¦£¶ÇÜ¤¬Â³¤¯¡££±£µÈÖ¿Íµ¤¤Þ¤Ç¤¬£±£°£°ÇÜ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡Ê£²¡Ë¤Î£±Ãå¤¬£±£±ÄÌ¤ê¤È»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£