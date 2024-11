米国では、農家が自分の畑や作物とともにセクシーな写真を撮って競い合う、一風変わったコンテストが開かれています。

↑コラード畑に色気が漂う(画像提供/The State You’re In/フェイスブック)

先日、ノースカロライナ州で始まったのが「2024年で最もセクシーなコラードファーマー」コンテスト。コラードとはキャベツのような葉物野菜のことで、コラードを育てている農家が対象です。

主催者は、地元の農家がコラードを抱えた写真を見たことがコンテストを始めるきっかけになったと話しています。「まるでガールフレンドを抱くように、愛情いっぱいにコラードを抱えていた」そう。そこで、自分たちが育てているコラードとともにセクシーな写真を撮ってもらい、「最もセクシーな農家」を決めようと、この大会が始まったのです。

2024年のコンテストには、23名の農家がエントリー。コラード畑に寝転がったグラビア風の写真、恋人をハグするように大切そうにコラードを両手で抱える男性農家の写真などがエントリーされています。

ただし、このコンテストはフェイスブック上で開催されており、それぞれのエントリー写真に付けられた「いいね」の数で優勝を決めます。そのため、セクシーすぎる際どい写真はエントリーされないものもあるよう。例えば、コレルさん(50歳)は、コラードを入れたバスタブに全裸で入り、ワイングラスを持った写真でエントリーしたのですが、フェイスブックページには掲載されなかったと言います。主催者によると、フェイスブックのアカウント停止になりそうな写真は載せていないのだとか。

この大会でタイトルを獲得したい農家は、フェイスブックの規制に引っかからずに、セクシーさをアピールできる写真を撮るアイデアが求められているようです。

【主な参考記事】

Telegraph. Inside the race to be crowned North Carolina’s sexiest collard farmer. November 24 2024