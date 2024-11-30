Number_i¡¦Ê¿Ìî»çÍÔ¤ÎÀº¿ÀÇ¯Îð¤Ï¡Ö¤Þ¤À7ºÐ¡×⁉ Àã¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ°¦¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡Number_i¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Àã¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö#¤³¤ÎºÐ¤Ç¤âÀã¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦ #¤Þ¤À7ºÐ #¤¨¤â¤Ã¤Á¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È1ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£Àã¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¢¤ëàiLYsá¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Àã¤¬¹ß¤ëÃæË½¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶´¨¤¤Ãæ¤ÇiLYs¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤µ¤Ë´¶&Æ°¤Ç¤·¤Æ¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ°¦¤·À¶¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤Ë´ò¤·¤½¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¡¼¥¢¥ó¥°¥ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£