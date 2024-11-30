【チャンピオンズカップ】冨田アナのチョイ足しキーワード『前走Jpn1組、前走Jpn1で負けた馬、国内連対率100%、キズナ産駒と松山騎手』
【動画】チャンピオンズカップチョイ足しキーワード｜https://youtu.be/h882qD9PJ2o
テレビ東京・冨田有紀アナから「チャンピオンズカップ（GI）」のチョイ足しキーワードをお届け！
■第25回チャンピオンズカップ（GI）枠順
2024年12月1日（日）4回中京2日 発走時刻：15時30分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 クラウンプライド（牡5 横山武史）
1-2 レモンポップ（牡6 坂井瑠星）
2-3 ハギノアレグリアス（牡7 岩田望来）
2-4 ペプチドナイル（牡6 藤岡佑介）
3-5 ペイシャエス（牡5 横山和生）
3-6 ドゥラエレーデ（牡4 R.ムーア）
4-7 セラフィックコール（牡4 C.デムーロ）
4-8 ウィルソンテソーロ（牡5 川田将雅）
5-9 テーオードレフォン（牡5 三浦皇成）
5-10 アーテルアストレア（牝5 菱田裕二）
6-11 ミトノオー（牡4 松山弘平）
6-12 サンライズジパング（牡3 武豊）
7-13 ミックファイア（牡4 C.ルメール）
7-14 スレイマン（牡6 斎藤新）
8-15 グロリアムンディ（牡6 北村宏司）
8-16 ガイアフォース（牡5 長岡禎仁）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
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